Brevet : un taux de réussite de 85,3% dans l’académie de Besançon

Le rectorat de l’académie de Besançon a dévoilé les taux de réussite du diplôme national du brevet (DNB) ce jeudi 10 juillet 2025. En 2025, le taux de réussite, toutes séries et tous candidats confondus (scolaires ou non), a baissé de 0,1 pt par rapport à la session 2024.

Le taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) dans l’académie de Besançon, toutes séries confondues et tous candidats confondus (scolaires ou non), s’élève à 85,3 % pour la session 2025.

Sur les 14.439 élèves de l’académie qui se sont présentés au DNB à la session 2025, 12.315 ont ainsi décroché leur diplôme. Le taux de réussite de la série générale atteint 86,6 %, équivalent au taux de 2024. Avec 76,2 % d’élèves admis, les résultats de la série professionnelle gagnent 0,2 point.

Le taux de réussite dans l’académie est stable, comme dans le reste de la France. Il reste néanmoins inférieur au taux observé en France métropolitaine, qui s’élève à 85,8 %, soit un écart de 0,5 point, toutes séries confondues.

Au sein de l’académie, c’est le Jura qui reste le département avec le taux de réussite le plus élevé (87,6 %) de l’académie, malgré une légère baisse de 0,4% par rapport à l’année dernière (88%). Avec une progression de 0,7%, par rapport à 2024, le Doubs affiche le deuxième meilleur taux de réussite de 85,4%.

Série générale : 86,6% de réussite

Sur les 12 677 candidats qui se sont présentés à la série générale du DNB en 2025, 10 972 ont été admis, soit un taux de réussite de 86,6 %. Ce taux est stable par rapport à la session 2024.

Parmi les candidats scolaires, le Territoire de Belfort connait l’évolution la plus défavorable : -1,1 point, à 85,1 %. Dans le Jura et la Haute-Saône, la baisse est plus faible (respectivement -0,6 et -0,8 point). Le Doubs est le seul département à afficher une évolution favorable de 0,9 point. Le Jura reste néanmoins le département affichant le taux de réussite le plus élevé de l’académie avec 89,8 % de réussite.

Série professionnelle : 76,2 % de réussite

Sur les 1 762 candidats de l’académie qui se sont présentés à la série professionnelle du DNB à la session 2025, 1 343 ont été admis, soit un taux de réussite de 76,2 %. Ce taux augmente de 0,2 point par rapport à la session 2024.

Parmi les candidats scolaires, le taux de réussite augmente dans trois départements : le Jura (+2,0 points à 77,0 %), la Haute-Saône (+0,6 point à 81,4 %) et le Territoire de Belfort (+2,8 points à 75,2 %). Le Doubs présente une baisse de 0,5 point par rapport à 2024 et affiche le taux de réussite de la série professionnelle le plus faible de l’académie (74,5 %).

À la session 2025, 99 candidats se sont présentés en tant que candidats libres. 52,5 % d’entre eux ont été admis : 54,0 % dans la série générale et 51,0 % dans la série professionnelle.

Plus de quatre lauréats sur cinq obtiennent une mention

À noter également que du côté des mentions, le rectorat de Besançon indique que plus de quatre lauréats sur cinq en obtiennent une.

Sur l’ensemble des séries, la part de lauréats ayant obtenu une mention atteint 81,3 %, en hausse de 0,7 point par rapport à 2024. Les titulaires d’une mention représentent 82,8 % des lauréats de la série générale et 68,5 % pour la série professionnelle.