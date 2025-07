Canicule : conseils d’expert pour garder son logement au frais

Beaucoup de logements en France, bien adaptés aux froids hivernaux, se révèlent insuffisamment préparés aux épisodes caniculaires. Serge Masson, expert pour Travaux.com, a établi une liste de neuf conseils essentiels pour se préparer à affronter les chaleurs estivales, allant des solutions durables aux astuces peu coûteuses : "Il est toujours utile de demander un devis à un professionnel pour ce type de travaux, mais en attendant, de nombreuses astuces simples à mettre en place existent. De quoi améliorer son confort, quel que soit son budget. "

Les conseils

Tout d’abord, renforcer l’isolation est primordial, même s’il s’agit d’un investissement conséquent. Une bonne isolation permet non seulement de limiter les pertes de chaleur l’hiver, mais aussi de conserver la fraîcheur en été. Bien que coûteuse, l’installation d’une climatisation demeure la solution la plus efficace. Si un système complet coûte plus de 7200€, des alternatives plus abordables existent, comme les climatiseurs mobiles entre 400 et 700€, ou les ventilateurs de plafond.

Serge Masson insiste : "Pour une efficacité maximale, mieux vaut privilégier les solutions durables : isolation renforcée, climatiseurs ou même peinture extérieure réflective. Ces investissements offrent une solution durable pour maintenir une température agréable, même en période de forte chaleur."

La gestion de l’ouverture des fenêtres est également essentielle. Il est recommandé d’aérer tôt le matin ou tard le soir, lorsque l’air extérieur est plus frais, et de fermer les fenêtres dès que les températures grimpent. Ensuite, il est conseillé de créer des zones d’ombre, pour réduire l’exposition directe au soleil, en utilisant des stores, des auvents ou des voiles d’ombrage. Dans le même esprit, opter pour des rideaux adaptés, tel que des stores thermiques de couleur claire, offre une meilleure protection contre la chaleur.

Par ailleurs, une solution souvent négligée est l’utilisation de films solaires, teintés ou réfléchissants, qui réduisent chaleur et éblouissement. L’installation d’une pergola permet également de créer une ombre agréable en extérieur tout en restant au frais.

Un autre conseil concerne à limiter les sources de chaleur artificielle, comme les ampoules à incandescence. Enfin, ouvrir la trappe des combles favorise la circulation de l’air vers le toit, ce qui libère l’air frais pour les pièces inférieures.