Canicule meurtrière à Besançon : la Ville de Besançon rappelle les dispositifs de soutien 

”Nous sommes très attristés de cette nouvelle, et apportons toutes nos condoléances”, déclare la municipalité dans un communiqué diffusé ce mardi.

Une personne SDF meurt devant l’église place du 8 septembre à Besançon Les pompiers se sont rendus sur place ce 1er juillet 2025 peu avant 10h00 place du 8 Septembre à Besançon.

La canicule, un danger silencieux

La maire de Besançon souligne la gravité des épisodes de chaleur, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. ”La chaleur tue, encore davantage que le froid, et nous devons continuer à adapter notre ville”, insiste Anne Vignot.

Des mesures ont été mises en place pour faire face à cette situation. Des points d’eau potable sont accessibles dans les espaces publics. Une carte des lieux frais de la ville a également été établie pour aider les habitants à trouver refuge. Elle est consultable en ligne à cette adresse : www.grandbesancon.fr

Des dispositifs de soutien en place

Plusieurs structures d’accueil sont mobilisées pour accompagner les personnes sans abris et fragiles. La Boutique Jeanne-Antide, située rue Champrond, ouvre ses portes le matin et le midi, et permet l’accès à des douches et à des repas.

L’abri de nuit Marguerite Vieille-Marchiset, quant à lui, accueille les personnes sans abri tous les soirs de l’année, sur appel préalable au 115.

Par ailleurs, une veille mobile intervient en semaine, du lundi au vendredi, pour porter assistance aux personnes à la rue, en particulier à celles exposées aux risques vitaux.

Appel à la solidarité et vigilance citoyenne

La maire de Besançon tient à saluer l’engagement des professionnels sur le terrain. ”Je remercie les agents du CCAS et de la Boutique Jeanne-Antide, pour leur action indispensable auprès des hommes et des femmes qui vivent dans la rue, et qui sont particulièrement vulnérables en ces périodes de fortes chaleurs”, peut-on lire dans le communiqué.

Les autorités rappellent enfin aux citoyens qu’en cas de doute sur l’état de santé d’une personne vulnérable, il convient d’appeler immédiatement le 15.