Saint-Vit
Sport

Canoé-kayak : un Saint-Vitois champion de Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 20/10/2025 - 09:36
Mis à jour le 20/10/2025 - 08:46

Dimanche 19 octobre 2025, le jeune Saint-Vitois de 14 ans Alexandre Mayeur est devenu champion de Bourgogne Franche-Comté au championnat régional de fond sur 3000 mètres en Canoé-Kayak, à Decize (58).

© DR
© DR

Alexandre est monté sur la première marche du podium, à l'issue d’une course, qu'il a courue en tête du départ à l'arrivée, finissant avec 2 minutes d'avance sur ses poursuivants.

Des résultats prometteurs pour Alexandre, qui vient tout juste d'intégrer le pôle espoir de canoë-kayak de Dijon à la rentrée de septembre 2025.
Ces résultats viennent s'ajouter à un beau palmarès pour la saison 2025 :

  • 1er au championnat régional de fond en K1 sur 3000m à Dijon (21)
  • 1er au championnat régional de sprint en K1 sur 200m à Besançon (25)
  • 1er au championnat régional de sprint en K1 sur 500m à Saint Jean de Losne (21)
  • 2ème au championnat régional de descente classique en K1 à Quingey (25)
  • 3ème aux Régates Internationales en K4 3000m à Décize (58)
  • 3ème aux Championnats de France de Sprint en K4 sur 500 à Libourne (33)

Prochaine étape, les championnats de France au mois d'avril 2026. À noter également que depuis septembre, Alexandre court sous les couleurs de l'Olympic canoë-kayak auxerrois.

canoë-kayak champion

Publié le 20 octobre à 09h36 par Elodie Retrouvey
Sport

