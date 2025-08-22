Casting : France 2 recherche des figurants à Besançon pour sa nouvelle série "Nourrices"

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Pour les besoins d’un tournage d’une nouvelle série intitulée Nourrices produite par France 2, la production recherche des figurants hommes et femmes pour des périodes de tournage qui auront lieu à l’automne 2025 à Besançon mais également en Côte-d’Or à Bligny-sur-Ouche.

France 2 prépare actuellement le casting d'une nouvelle série intitulée Nourrices, dont l’action se déroule en 1889. Pour ce tournage d’époque, la production lance un grand casting et recherche des figurants hommes et femmes. La production précise que le tournage aura lieu en automne 2025 en Côte-d’Or (Bligny-sur-Ouche) et à Besançon.

Les profils recherchés

Femmes (18 à 60 ans)

Cheveux longs, minimum au niveau des épaules, couleur naturelle (frange acceptée).

Pas de piercing, ni tatouage visible.

Pas de faux ongles, ni vernis permanent.

Pas de tatouage des sourcils.

Hommes (18 à 60 ans)

Taille maximum : 1m80 .

. Veste : taille maximum 52 (costumes d’époque ajustés).

(costumes d’époque ajustés). Pas de cheveux trop longs.

Acceptation d’une coupe de cheveux ou d’un taillage de barbe, moustache, pattes.

Barbe, bouc, rouflaquette ou moustache autorisés, mais possibilité aussi d’être rasé de près.

Pas de piercing.

Conditions de tournage

Lieu : Bligny-sur-Ouche (Côte-d’Or) et Besançon (Doubs).

: Bligny-sur-Ouche (Côte-d’Or) et Besançon (Doubs). Période : octobre à novembre 2025.

: octobre à novembre 2025. Durée : entre 1 et 5 jours de tournage en semaine (journée complète, parfois consécutive).

: entre 1 et 5 jours de tournage en semaine (journée complète, parfois consécutive). Résidence : priorité aux candidats vivant à proximité (Côte-d’Or, Doubs).

: priorité aux candidats vivant à proximité (Côte-d’Or, Doubs). Transport : être véhiculé est obligatoire (possibilité de covoiturage).

: être véhiculé est obligatoire (possibilité de covoiturage). Rémunération : au tarif syndical télévision audiovisuel de 98 euros bruts par jour.

Info +

Les candidatures s’effectuent en ligne via le site https://castprod.com/