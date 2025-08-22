Vendredi 22 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

Casting : France 2 recherche des figurants à Besançon pour sa nouvelle série "Nourrices"

Publié le 22/08/2025 - 17:20
Mis à jour le 22/08/2025 - 17:10

Pour les besoins d’un tournage d’une nouvelle série intitulée Nourrices produite par France 2, la production recherche des figurants hommes et femmes pour des périodes de tournage qui auront lieu à l’automne 2025 à Besançon mais également en Côte-d’Or à Bligny-sur-Ouche. 

© meineresterampe/ Pixabay
© meineresterampe/ Pixabay

France 2 prépare actuellement le casting d'une nouvelle série intitulée Nourrices, dont l’action se déroule en 1889. Pour ce tournage d’époque, la production lance un grand casting et recherche des figurants hommes et femmes. La production précise que le tournage aura lieu en automne 2025 en Côte-d’Or (Bligny-sur-Ouche) et à Besançon.

Les profils recherchés 

Femmes (18 à 60 ans)

  • Cheveux longs, minimum au niveau des épaules, couleur naturelle (frange acceptée).
  • Pas de piercing, ni tatouage visible.
  • Pas de faux ongles, ni vernis permanent.
  • Pas de tatouage des sourcils.

Hommes (18 à 60 ans)

  • Taille maximum : 1m80.
  • Veste : taille maximum 52 (costumes d’époque ajustés).
  • Pas de cheveux trop longs.
  • Acceptation d’une coupe de cheveux ou d’un taillage de barbe, moustache, pattes.
  • Barbe, bouc, rouflaquette ou moustache autorisés, mais possibilité aussi d’être rasé de près.
  • Pas de piercing.

Conditions de tournage

  • Lieu : Bligny-sur-Ouche (Côte-d’Or) et Besançon (Doubs).
  • Période : octobre à novembre 2025.
  • Durée : entre 1 et 5 jours de tournage en semaine (journée complète, parfois consécutive).
  • Résidence : priorité aux candidats vivant à proximité (Côte-d’Or, Doubs).
  • Transport : être véhiculé est obligatoire (possibilité de covoiturage).
  • Rémunération : au tarif syndical télévision audiovisuel de 98 euros bruts par jour.

Info +

Les candidatures s’effectuent en ligne via le site https://castprod.com/

casting figuration france 2 série

Publié le 22 aout à 17h20 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

Cinéma en plein air à la Citadelle : la séance de ce jeudi reportée au 23 août 2025

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 21 août 2025 devait être projeté L’homme au masque de fer de Randall Wallace, avec Leonardo Dicaprio et Jeremy Irons mais en raison des conditions météorologiques défavorables, la séance est reportée au samedi 23 août 2025. 
 

cinéma plein air Citadelle de Besançon programmation estivale
Publié le 21 aout à 08h30 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture

Un programme haut en couleurs pour le 78e festival international de musique

Le festival international de musique est de retour du 12 au 27 septembre 2025 pour la 78e édition de ce qui est devenu un rendez-vous incontournable des Bisontins. Au programme, 37 concerts étalés sur 16 jours de festivités, avec comme point d’honneur le 59e concours de jeunes chefs d’orchestre, qui viendra clore le festival.

concerts festival international de musique programmation rentrée
Publié le 20 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture

De quoi occuper les enfants aux musées d'Art et du Temps de Besançon

Fini la canicule, la pluie devrait faire son arrivée dès le 20 août 2025 à Besançon. Alors pour ne pas gâcher son été, les Bisontins pourront se réfugier aux musées d’Art & du Temps qui proposent encore des visites et activités tout au long du mois d’août 2025. 

activités musee des beaux arts de besancon musée du temps musées d'Art et du Temps visites guidées
Publié le 19 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

“Fromage – Cacao”, nouveau roman de l’écrivain ivoirien vient à Besançon Fidèle Goulyzia

Ancien journaliste reporter ivoirien, Fidèle Goulyzia réside à Besançon depuis neuf années et sortira le 1er septembre 2025 son quatrième roman intitulé Fromage - Cacao. Celui-ci n’est autre que la suite de son précédent ouvrage Bardot 18, écrit en 2022 en hommage aux villes de Besançon et de San Pedro et mettant en scène un couple composé d’une Bisontine et d’un Ivoirien.

auteur littérature roman
Publié le 17 aout à 17h34 par Elodie Retrouvey

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Que faire autour de Métabief le temps d'un week-end ?
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Où et quand sont les marchés de producteurs à Besançon et dans le Grand Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 20.27
peu nuageux
le 22/08 à 18h00
Vent
1.43 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
88 %
 