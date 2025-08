Chauves-souris : le CHU de Besançon alerte sur les dangers pour la santé

À la ville comme à la campagne, les chauves-souris sont de sortie chaque nuit de mars à octobre, période d’activité des insectes dont elles se nourrissent. On peut les voir cet été particulièrement active, avec leur vol saccadé en zigzag. Qu’on les aime ou pas, il ne faut pas les toucher à mains nues. C’est ce que rappelle le CHU de Besançon sur ses réseaux sociaux…

Ces petites bêtes aveugles, surnommées ”rats volants”, peuvent se retrouver coincées dans les intérieurs. Malgré tout, ”si vous trouvez une chauve-souris chez vous, surtout, ne la touchez pas à mains nues. Elle est possiblement porteuse d'agents infectieux”, alerte le CHU de Besançon le 24 juillet dernier.

En cas de contact (léchage, morsure ou griffure), on ne se transforme ni en vampire ni en Batman, donc il faut impérativement ”laver la plaie avec du savon, rincer, sécher et appliquer un antiseptique”, conseille l’hôpital qui recommande, en plus, "une consultation médicale rapide”. En effet, ces mammifères volants peuvent transmettre des virus à l’humain, en particulier la rage.