”Chemins de l’Excellence” : une nouvelle distinction pour la jeune charcutière franc-comtoise Agathe Grosjean-Seiler

Le CFA Hilaire de Chardonnet de Besançon a annoncé ce mardi 4 novembre la désignation d’Agathe Grosjean-Seiler comme lauréate régionale des ”Chemins de l’Excellence professionnelle", un prix organisé par la Société des membres de la Légion d’honneur. L’apprentie charcutière représentera la région Bourgogne - Franche-Comté lors de la finale nationale du Prix de l’apprentissage à Paris le 15 novembre prochain.

La cérémonie régionale s’est tenue lundi 3 novembre à l’Hôtel de Région de Besançon, lors de la troisième édition des ”Chemins de l’Excellence professionnelle”. Dix jeunes apprentis du Doubs y ont été distingués pour leur mérite, leur engagement et la qualité de leur parcours. Parmi eux, Agathe Grosjean-Seiler a été proclamée lauréate régionale, confirmant ainsi un parcours déjà riche en distinctions.

Un parcours exemplaire

Originaire de Franche-Comté et formée au CFA Hilaire de Chardonnet, Agathe Grosjean-Seiler s’est rapidement imposée comme une figure montante de la charcuterie artisanale. En novembre 2024, elle obtenait le titre de Meilleure apprentie de Franche-Comté. Quelques mois plus tard, elle remportait le concours national et devenait Meilleure apprentie de France (MAF) en charcuterie. En octobre 2025, elle recevait à Paris le Trophée Rabelais des Jeunes talents de la Gastronomie, avant d’ajouter aujourd’hui une nouvelle reconnaissance à son palmarès.

Fierté pour le CFA et la profession

Cette réussite suscite la fierté de ses formateurs et de la Chambre de métiers et de l’artisanat.

”C’est une immense joie de distinguer pour la seconde fois cette jeune femme talentueuse”, a déclaré Manuela Morgadinho, vice-présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat et présidente du CFA Hilaire de Chardonnet, ”L’excellence d’Agathe rejaillit sur l’ensemble de nos filières et prouve la valeur de la voie de l’apprentissage.”

Son formateur en charcuterie, Philippe Guelard, partage cet enthousiasme : ”Agathe a tout pour nous ramener les plus hautes récompenses. Son travail est rigoureux et méthodique. C’est un véritable talent que nous sommes fiers d’avoir accompagné.”

En route vers la finale nationale

La prochaine étape pour la jeune apprentie sera la finale nationale du Prix de l’apprentissage de la Société des membres de la Légion d’honneur, qui se tiendra le 15 novembre à Paris. Elle y portera les couleurs du Doubs et de la Franche-Comté, avec l’ambition de confirmer son statut d’étoile montante de la charcuterie artisanale française.