Mardi 4 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Education

”Chemins de l’Excellence” : une nouvelle distinction pour la jeune charcutière franc-comtoise Agathe Grosjean-Seiler

Publié le 04/11/2025 - 16:00
Mis à jour le 04/11/2025 - 14:58

Le CFA Hilaire de Chardonnet de Besançon a annoncé ce mardi 4 novembre la désignation d’Agathe Grosjean-Seiler comme lauréate régionale des ”Chemins de l’Excellence professionnelle", un prix organisé par la Société des membres de la Légion d’honneur. L’apprentie charcutière représentera la région Bourgogne - Franche-Comté lors de la finale nationale du Prix de l’apprentissage à Paris le 15 novembre prochain.

Manuela Morgadinho, vice-présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat Bourgogne Franche-Comté et présidente du CFA Hilaire de Chardonnet, Agathe Grosjean-Seiler et Claude Jeannerot, président de la Société des membres de la Légion d’honneur. © Emmanuel Dumont
Agathe Grosjean-Seiler © Emmanuel Dumont
Jérôme Durain, président de la BFC et Agathe Grosjean-Seiler © Emmanuel Dumont
1/3 - Manuela Morgadinho, vice-présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat Bourgogne Franche-Comté et présidente du CFA Hilaire de Chardonnet, Agathe Grosjean-Seiler et Claude Jeannerot, président de la Société des membres de la Légion d’honneur. © Emmanuel Dumont
2/3 - Agathe Grosjean-Seiler © Emmanuel Dumont
3/3 - Jérôme Durain, président de la BFC et Agathe Grosjean-Seiler © Emmanuel Dumont

La cérémonie régionale s’est tenue lundi 3 novembre à l’Hôtel de Région de Besançon, lors de la troisième édition des ”Chemins de l’Excellence professionnelle”. Dix jeunes apprentis du Doubs y ont été distingués pour leur mérite, leur engagement et la qualité de leur parcours. Parmi eux, Agathe Grosjean-Seiler a été proclamée lauréate régionale, confirmant ainsi un parcours déjà riche en distinctions.

Un parcours exemplaire

Originaire de Franche-Comté et formée au CFA Hilaire de Chardonnet, Agathe Grosjean-Seiler s’est rapidement imposée comme une figure montante de la charcuterie artisanale. En novembre 2024, elle obtenait le titre de Meilleure apprentie de Franche-Comté. Quelques mois plus tard, elle remportait le concours national et devenait Meilleure apprentie de France (MAF) en charcuterie. En octobre 2025, elle recevait à Paris le Trophée Rabelais des Jeunes talents de la Gastronomie, avant d’ajouter aujourd’hui une nouvelle reconnaissance à son palmarès.

Fierté pour le CFA et la profession

Cette réussite suscite la fierté de ses formateurs et de la Chambre de métiers et de l’artisanat.
”C’est une immense joie de distinguer pour la seconde fois cette jeune femme talentueuse”, a déclaré Manuela Morgadinho, vice-présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat et présidente du CFA Hilaire de Chardonnet, ”L’excellence d’Agathe rejaillit sur l’ensemble de nos filières et prouve la valeur de la voie de l’apprentissage.”

Son formateur en charcuterie, Philippe Guelard, partage cet enthousiasme : ”Agathe a tout pour nous ramener les plus hautes récompenses. Son travail est rigoureux et méthodique. C’est un véritable talent que nous sommes fiers d’avoir accompagné.”

En route vers la finale nationale

La prochaine étape pour la jeune apprentie sera la finale nationale du Prix de l’apprentissage de la Société des membres de la Légion d’honneur, qui se tiendra le 15 novembre à Paris. Elle y portera les couleurs du Doubs et de la Franche-Comté, avec l’ambition de confirmer son statut d’étoile montante de la charcuterie artisanale française.

agathe grosjean apprentissage cfa hilaire de chardonnet charcuterie légion d'honneur meilleure apprentie de france

Publié le 4 novembre à 16h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Besançon
Education

”Chemins de l’Excellence” : une nouvelle distinction pour la jeune charcutière franc-comtoise Agathe Grosjean-Seiler

Le CFA Hilaire de Chardonnet de Besançon a annoncé ce mardi 4 novembre la désignation d’Agathe Grosjean-Seiler comme lauréate régionale des ”Chemins de l’Excellence professionnelle", un prix organisé par la Société des membres de la Légion d’honneur. L’apprentie charcutière représentera la région Bourgogne - Franche-Comté lors de la finale nationale du Prix de l’apprentissage à Paris le 15 novembre prochain.

agathe grosjean apprentissage cfa hilaire de chardonnet charcuterie légion d'honneur meilleure apprentie de france
Publié le 4 novembre à 16h00 par Alexane
Franche-Comté
Education

L’université Marie et Louis Pasteur se classe à la 24e position du classement international de Leiden

L’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) signe son retour dans le classement international de Leiden qui évalue chaque année la performance scientifique des universités à travers le monde. Pour l’édition 2025, l’UMLP se distingue, en se plaçant directement à la 24e position des établissements d’enseignement supérieurs français classés, apprend-on ce 31 octobre 2025.

université Marie et Louis Pasteur
Publié le 31 octobre à 17h01 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Education

WorldSkills 2025 : les Bourguignons-Francs-Comtois ont brillé lors des finales nationales à Marseille

Les finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont tenues du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille. L’événement a réuni près de 800 jeunes compétitrices et compétiteurs venus de toute la France, répartis sur une soixantaine de métiers, allant de l’artisanat à l’industrie, en passant par les services. La Région Bourgogne-Franche-Comté était représentée par une équipe régionale de 57 candidats engagés dans 50 métiers. 

region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 23 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : Théo Saintvoirin remporte le concours régional du Meilleur jeune boulanger

Le CFA Hilaire de Chardonnet (CFA HDC) à Besançon a annoncé avec fierté la victoire de son apprenti boulanger Théo Saintvoirin, lauréat du premier prix régional du concours du Meilleur Jeune Boulanger de France. Ce succès lui ouvre les portes de la finale nationale, où il représentera la région Bourgogne-Franche-Comté.

boulangerie cfa hilaire de chardonnet
Publié le 15 octobre à 08h56 par Alexane
Franche-Comté
Education

Retour des “24h dans le supérieur” cet automne à l’université Marie et Louis Pasteur

Du 20 au 24 octobre 2025, l'université Marie et Louis Pasteur proposera aux lycéens en classe de seconde, première et terminale une immersion dans le monde universitaire à l'occasion de l'opération "24h dans le supérieur". 

24h dans le supérieur études supérieures lycée université bourgogne franche-comté université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 13 octobre à 11h42 par Elodie Retrouvey
Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 19 octobre à 14h30 par Alexane
Besançon
Education Société

Un dictionnaire juridique franco-suisse pour “se comprendre un peu mieux”

En marge du cinquantième anniversaire du jumelage des villes de Neuchâtel et Besançon, le centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC) et la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (UniNE) viennent de publier un dictionnaire juridique "éclectique" franco-suisse. Pour célébrer son lancement et présenter l’ouvrage à la communauté judiciaire et universitaire, l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a organisé une journée d’échanges franco-suisse ce vendredi 10 octobre 2025 à l’espace Gramont du centre diocésain de Besançon.

dictionnaire neuchâtel universite université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 14h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

L’Université Marie et Louis Pasteur progresse dans le classement Times Higher Education 2026

Pour la troisième année consécutive, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figure dans le classement international Times Higher Education (THE), l’un des plus reconnus et influents au niveau mondial, a-t-on appris vendredi 10 octobre 2025.

classement enseignement supérieur recherche université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 11h07 par Alexane
Franche-Comté
Education

Soixante-dix chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur parmi les 2 % les plus cités au monde

Chaque année, l’Université de Stanford publie une étude répertoriant les 2 % des chercheurs les plus cités au monde, tous domaines confondus. Dans l’édition 2025, 70 chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur figurent dans ce classement mondial, une distinction qui témoigne de la qualité et de la visibilité internationale de leurs travaux.

recherche scientifiques université de stanford université Marie et Louis Pasteur
Publié le 7 octobre à 10h54 par Alexane

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Le kiwi, un "super-fruit" à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 12.41
nuageux
le 04/11 à 18h00
Vent
0.96 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
78 %
 