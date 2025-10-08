Mercredi 8 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Le Russey
Faits Divers

Cheval maltraité au Russey : le propriétaire en garde à vue, l’animal euthanasié

Publié le 08/10/2025 - 08:54
Mis à jour le 08/10/2025 - 08:54

Le 4 octobre dernier, un cheval avait été secouru par les sapeurs-pompiers du Doubs après avoir été découvert au fond d’un trou, les pattes ligotées dans une pâture du Russey. Le propriétaire de l’animal a été retrouvé et placé en garde à vue, mais on ignore pour l’heure s’il est impliqué ou non dans l’acte de malveillance. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Malgré les soins d’urgence prodigués par un vétérinaire, le cheval de deux ans, en état d’hypothermie et très affaibli, a dû être euthanasié dès le lendemain de l'intervention des secours, dimanche 5 octobre 2025 apprend-on dans un communiqué de l’association Stéphane Lamart "pour la défense des droits des animaux". 

Une enquête a aussitôt été ouverte par les gendarmes. Elle a permis de retrouver trace du propriétaire qui a été placé en garde à vue le 6 octobre 2025 et entendu afin de déterminer son rôle dans cet acte de malveillance d’une grande cruauté. 

Face à la gravité des faits, une plainte a été déposée par l’association pour "actes de cruauté envers un animal domestique". "Attacher un cheval et le laisser mourir dans un trou est un acte de barbarie absolue. Nous attendons de la justice qu’elle sanctionne sévèrement cet acte indigne", a déclaré Stéphane Lamart, président-fondateur de l’association.

L’association dit suivre la procédure de près et entend se constituer partie civile "pour que justice soit rendue à cet animal victime d’une cruauté inacceptable".

Un acte de malveillance sur un cheval découvert au Russey

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont venus au secours d’un cheval découvert dans un trou au milieu d’une pâture, les pattes attachées, le samedi 4 octobre 2025 au Russey. 
 

association cruauté animale garde à vue maltraitance animale plainte

Publié le 8 octobre à 08h54 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

L’enseigne "Au Bureau" arrive à Dole
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 10.83
nuageux
le 08/10 à 09h00
Vent
0.84 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
90 %
 