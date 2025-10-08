Cheval maltraité au Russey : le propriétaire en garde à vue, l’animal euthanasié

Le 4 octobre dernier, un cheval avait été secouru par les sapeurs-pompiers du Doubs après avoir été découvert au fond d’un trou, les pattes ligotées dans une pâture du Russey. Le propriétaire de l’animal a été retrouvé et placé en garde à vue, mais on ignore pour l’heure s’il est impliqué ou non dans l’acte de malveillance.

Malgré les soins d’urgence prodigués par un vétérinaire, le cheval de deux ans, en état d’hypothermie et très affaibli, a dû être euthanasié dès le lendemain de l'intervention des secours, dimanche 5 octobre 2025 apprend-on dans un communiqué de l’association Stéphane Lamart "pour la défense des droits des animaux".

Une enquête a aussitôt été ouverte par les gendarmes. Elle a permis de retrouver trace du propriétaire qui a été placé en garde à vue le 6 octobre 2025 et entendu afin de déterminer son rôle dans cet acte de malveillance d’une grande cruauté.

Face à la gravité des faits, une plainte a été déposée par l’association pour "actes de cruauté envers un animal domestique". "Attacher un cheval et le laisser mourir dans un trou est un acte de barbarie absolue. Nous attendons de la justice qu’elle sanctionne sévèrement cet acte indigne", a déclaré Stéphane Lamart, président-fondateur de l’association.

L’association dit suivre la procédure de près et entend se constituer partie civile "pour que justice soit rendue à cet animal victime d’une cruauté inacceptable".