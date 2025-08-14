Jeudi 14 Août 2025
Besançon
Culture

Cinéma en plein air à la Citadelle : ce jeudi soir c'est à l’abordage !

Publié le 14/08/2025 - 08:56
Mis à jour le 14/08/2025 - 08:13

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 14 août 2025, le film prévu est Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl de Gore Verbinski, avec Johnny Depp et Geoffrey Rush.

La nuit tombe, soirée cinéma à la Citadelle © Benjamin Duchaine
La nuit tombe, soirée cinéma à la Citadelle © Benjamin Duchaine

Dans les eaux tumultueuses des Caraïbes au XVIIe siècle, la vie du flibustier Jack Sparrow prend un tournant dramatique. Son ennemi juré, le redoutable capitaine Barbossa, lui dérobe son vaisseau emblématique, le Black Pearl. Barbossa, dans un acte de bravade, lance une attaque sur la ville de Port Royal, enlevant Elizabeth Swann, la fille du gouverneur.

Will Turner, l’ami d’enfance d’Elizabeth, s’associe à Jack Sparrow pour retrouver le capitaine et sauver la belle. Cependant, Will ignore qu’une malédiction pèse sur Barbossa et son équipage. Chaque nuit, à la lumière de la lune, les pirates se transforment en morts-vivants. Leur destin tragique ne pourra être brisé qu’avec la restitution du trésor fabuleux qu’ils ont amassé, créant un enjeu aussi mystérieux que périlleux.

Infos pratiques

Ce soir, le film proposé est destiné à un public à partir de 8 ans. Il est indispensable de réserver, soit via la billetterie en ligne avant 19h, soit sur place à partir de 20h, dans la limite des places disponibles. Les billets sont au prix de 5€.

Pour accéder au site, il est conseillé de prendre la ligne Citadelle de bus Ginko ou de venir à pied. Les PMR sont invités à contacter le site par mail (contact@citadelle.besançon.fr) pour organiser leur arrivée sur le site. En cas de pluie, l’événement sera annulé ou reporté.

Il est possible d’apporter un pique-nique sur place, vin et bière autorisées, mais pas de l’alcool fort. Un vendeur de glaces est sur place. L’accès sera fermé à partir de 21h45, même avec un billet. La séance débute 30 min après le coucher du soleil.

Il reste quelques heures pour prendre son billet ! Billetterie de la Citadelle

cinéma plein air Citadelle de Besançon programmation estivale

Publié le 14 aout à 08h56 par Salomé F. • Membre
Culture

Franche-Comté
Culture

Franche-Comté : les festivals à ne pas rater avant la rentrée

L’été 2025 a été riche en festivals en Franche-Comté, et la saison est loin d’être terminée. Après No Logo ce week-end, qui a accueilli 50 000 spectateurs cette année, nous avons réuni les festivals qui animeront le territoire jusqu’à la rentrée. Certains n’affichent pas complet… il est encore temps d’en profiter !

artistes festival programmation estivale
Publié le 12 aout à 09h36 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture Loisirs

Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 12 aout à 08h30 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Culture Politique

No Logo Festival à Ornans en 2026 : Jacques Ricciardetti émet quelques réserves

Le No Logo Festival, rendez-vous musical incontournable en Franche-Comté, s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Alors que l’événement, salué pour son rayonnement culturel et ses retombées économiques, pourrait poser ses valises dans la vallée d’Ornans en août 2026, l’élu régional RN Jacques Ricciardetti appelle à la prudence. Entre contraintes environnementales, enjeux logistiques et incertitudes politiques, il invite à une réflexion de long terme avant de sceller l’avenir du festival dans ce site classé Natura 2000.

conseil municipal environnement festival no logo jacques ricciardetti musique rassemblement national
Publié le 11 aout à 18h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture

Horskh, Gliz, Jozalie, Mystical Faya, Pan… La playlist de l’été de maCommune.info #2

Cet été, maCommune.info vous propose deux playlists très éclectiques composées exclusivement d’artistes de Franche-Comté. Découvrez la deuxième, publiée ce vendredi 8 août, qui vous fera (re)découvrir notamment Blue tone stompers, Horskh, Marion Roch, Follo, Mystical Faya, Jozalie, Pan, Gliz, l'Orchestre Victot Hugo… et ce n’est pas tout. Bonne écoute !

musique playlist vacances
Publié le 11 aout à 14h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture

Après Fraisans, le No Logo festival ouvrira un nouveau chapitre à Ornans en 2026

Pour sa 12e édition aux Forges de Fraisans, le No Logo festival a attiré 53.000 festivaliers pendant trois jours du 9 au 11 août 2025, atteignant la capacité maximale. En 2026, l'histoire de l'évènement ouvrira un nouveau chapitre. Aurevoir le Jura, bonjour le Doubs... Le No Logo s'installera à Ornans.

concert dub festival no logo musique reggae
Publié le 11 aout à 08h44 par Alexane
Besançon
Culture

“Besac (Re)vue” : un voyage photographique à travers les époques de Besançon

VIDÉO • Jusqu’au 24 août 2025, la Galerie de l’ancienne poste à Besançon accueille une exposition inédite intitulée "Besac (Re)vue". Ce nouveau projet de l’association Grain d’Pixel invite les visiteurs à un voyage temporel à travers une collection d’anciennes cartes postales et de photographies contemporaines.

cartes postales expo photo galerie de l'ancienne poste grain d'pixel yves gravelin
Publié le 9 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Fraisans
Culture Evénements

No Logo 2025 démarre complet avec la Fonky Family et Burning Spear

La 12e édition du festival No Logo a débuté ce vendredi 8 août aux Forges de Fraisans, dans le Jura. Pour cette première journée, le site affichait complet, à l'image de l'ensemble de l'évènement. le public a pu profiter d'une porgrammaton énergique voire nostalgique avec notamment la Fonky Family, Kanka, David Rodigan et Burning Spear sur scène.

concert dub festival no logo musique rap reggae
Publié le 9 aout à 09h30 par Alexane
Franche-Comté
Culture Nature

“Happy Batday” : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

À l’occasion des dix ans de classement de plusieurs réserves naturelles régionales cavités à chiroptères, la CPEPESC de Franche-Comté organise un ensemble d’animations originales sur les chauves-souris. Sur plusieurs jours, c’est également l’occasion de célébrer la nuit Internationale de la chauve-souris.

c célébrations Chauves-souris happy batday
Publié le 8 aout à 14h30 par Sacha B. • Membre

