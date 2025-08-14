Cinéma en plein air à la Citadelle : ce jeudi soir c'est à l’abordage !

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 14 août 2025, le film prévu est Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl de Gore Verbinski, avec Johnny Depp et Geoffrey Rush.

Dans les eaux tumultueuses des Caraïbes au XVIIe siècle, la vie du flibustier Jack Sparrow prend un tournant dramatique. Son ennemi juré, le redoutable capitaine Barbossa, lui dérobe son vaisseau emblématique, le Black Pearl. Barbossa, dans un acte de bravade, lance une attaque sur la ville de Port Royal, enlevant Elizabeth Swann, la fille du gouverneur.

Will Turner, l’ami d’enfance d’Elizabeth, s’associe à Jack Sparrow pour retrouver le capitaine et sauver la belle. Cependant, Will ignore qu’une malédiction pèse sur Barbossa et son équipage. Chaque nuit, à la lumière de la lune, les pirates se transforment en morts-vivants. Leur destin tragique ne pourra être brisé qu’avec la restitution du trésor fabuleux qu’ils ont amassé, créant un enjeu aussi mystérieux que périlleux.

Infos pratiques

Ce soir, le film proposé est destiné à un public à partir de 8 ans. Il est indispensable de réserver, soit via la billetterie en ligne avant 19h, soit sur place à partir de 20h, dans la limite des places disponibles. Les billets sont au prix de 5€.

Pour accéder au site, il est conseillé de prendre la ligne Citadelle de bus Ginko ou de venir à pied. Les PMR sont invités à contacter le site par mail (contact@citadelle.besançon.fr) pour organiser leur arrivée sur le site. En cas de pluie, l’événement sera annulé ou reporté.

Il est possible d’apporter un pique-nique sur place, vin et bière autorisées, mais pas de l’alcool fort. Un vendeur de glaces est sur place. L’accès sera fermé à partir de 21h45, même avec un billet. La séance débute 30 min après le coucher du soleil.

Il reste quelques heures pour prendre son billet ! Billetterie de la Citadelle