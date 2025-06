Besançon Historique révèle les traces cachées de la Seconde Guerre mondiale à la Citadelle

En sept minutes, Orianne traverse différents lieux de la Citadelle pour montrer les traces laissées par la fin de la Seconde Guerre mondiale, parfois peu visibles et donc peu connues des visiteurs : impacts de balles, murailles reconstruites, patronymes de résistants des Forces françaises de l’intérieur, croix de Lorraine, etc.

Pour participer à la sauvegarde des noms des combattants de la Libération de Besançon, progressivement détériorés par le temps, Orianne Vatin propose le recensement et la protection de ces inscriptions dans le cadre du la troisième édition du budget participatif.

L’association derrière cette chaine Youtube

Besançon Historique est une association "fondée comme une ode à Besançon la magnifique", explique sa présidente. Créé en 2023, elle a notamment pour mission de sauvegarder le patrimoine bisontin, de visiter des lieux rares et interdits au public, et de publier des articles et des ouvrages historiques. Elle souhaite, à plus long terme, créer un musée dédié à l’histoire de Besançon.

Orianne Vatin, est une passionnée de patrimoine et d’Histoire. Elle a été historienne et guide conférencière pour la ville de Clichy-la-Garenne. Elle se décrit comme "une bisontine de naissance et de cœur, désireuse d’œuvrer à la protection et mise en valeur du patrimoine monumental, architectural, culturel et paysager de notre ville".