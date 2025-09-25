Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Du 3 au 5 octobre 2025, le festival Du Bitume et des Plumes revient à Besançon pour une édition anniversaire placée sous le signe des ”Amours”. Créé par l’Association du Goudron et des Plumes, l’événement, reconnu d’intérêt général, rassemble chaque année plus de 18 000 spectateurs et mobilise près de 145 bénévoles.

Cette dixième édition entend explorer ”une Ode à l’amour de l’autre, à l’amitié, à l’engagement, à l’ouverture, à la solidarité”. Les coordinatrices du festival rappellent : ”Je voudrais dire l’amour comme posture radicale en période de crise, globale, planétaire. L’amour comme bouclier, l’amour comme espérance, comme force de révolte” .

Pour marquer l’anniversaire, un cœur XXL trônera place Granvelle, transformée en véritable QG festif et poétique .

Une programmation éclectique

Comme chaque année, la manifestation gratuite (hors ”After du Bitume”) propose des spectacles de rue, concerts, installations et ateliers. Parmi les temps forts :

L’ouverture du bal avec un conte retraçant l’histoire du festival

Deux spectacles gratuits tout public offerts aux habitants du Grand Besançon : la compagnie Non Négociable et la compagnie La Tortue .

Des concerts éclectiques, de l’école de musique de Battant aux rythmes balkaniques de La Strandja Banda, en passant par le set de DJ LowCost .

Des performances théâtrales et hybrides, comme Vox Populi, qui mêle témoignages d’habitants, performance et création sonore .

Des ateliers participatifs, allant de la sérigraphie itinérante à la création de fanions imprimés aux légumes .

Nouveautés et ”After”

Cette année, l’”After du Bitume” est restauré par le collectif BOOM Rang. Particularité : une programmation 100 % féminine avec les DJs Cl.oveer & Crime Kardachian (Club Platinium, Dijon) et le duo lyonnais Animo Virile. L’événement se tiendra dans les locaux du Bastion et promet ”une soirée dantesque” sous le signe de la bienveillance : ”Respect & bienveillance, no violence & no exclusion !”

Autre nouveauté, la présence de la tatoueuse Marie Pocheron (@Magriphe), qui proposera des flashs spécialement conçus pour cette édition.

Engagement citoyen et écologique

Le festival met en place de nombreuses actions pour réduire son empreinte carbone : transport du matériel par vélo-cargo, restauration bio et locale, écocups consignées . Un dispositif de prévention, la team SACHA (Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions), sera également présente pour garantir la sécurité et la tranquillité de tous.

