Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon

Cette dixième édition entend explorer ”une Ode à l’amour de l’autre, à l’amitié, à l’engagement, à l’ouverture, à la solidarité”. Les coordinatrices du festival rappellent : ”Je voudrais dire l’amour comme posture radicale en période de crise, globale, planétaire. L’amour comme bouclier, l’amour comme espérance, comme force de révolte” .
Pour marquer l’anniversaire, un cœur XXL trônera place Granvelle, transformée en véritable QG festif et poétique .
Une programmation éclectique
Comme chaque année, la manifestation gratuite (hors ”After du Bitume”) propose des spectacles de rue, concerts, installations et ateliers. Parmi les temps forts :
- L’ouverture du bal avec un conte retraçant l’histoire du festival
- Deux spectacles gratuits tout public offerts aux habitants du Grand Besançon : la compagnie Non Négociable et la compagnie La Tortue .
- Des concerts éclectiques, de l’école de musique de Battant aux rythmes balkaniques de La Strandja Banda, en passant par le set de DJ LowCost .
- Des performances théâtrales et hybrides, comme Vox Populi, qui mêle témoignages d’habitants, performance et création sonore .
- Des ateliers participatifs, allant de la sérigraphie itinérante à la création de fanions imprimés aux légumes .
Nouveautés et ”After”
Cette année, l’”After du Bitume” est restauré par le collectif BOOM Rang. Particularité : une programmation 100 % féminine avec les DJs Cl.oveer & Crime Kardachian (Club Platinium, Dijon) et le duo lyonnais Animo Virile. L’événement se tiendra dans les locaux du Bastion et promet ”une soirée dantesque” sous le signe de la bienveillance : ”Respect & bienveillance, no violence & no exclusion !”
Autre nouveauté, la présence de la tatoueuse Marie Pocheron (@Magriphe), qui proposera des flashs spécialement conçus pour cette édition.
Engagement citoyen et écologique
Le festival met en place de nombreuses actions pour réduire son empreinte carbone : transport du matériel par vélo-cargo, restauration bio et locale, écocups consignées . Un dispositif de prévention, la team SACHA (Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions), sera également présente pour garantir la sécurité et la tranquillité de tous.
Infos +
- Festival Du Bitume et des Plumes
- Du 3 au 5 octobre 2025, Besançon – Place Granvelle et divers lieux.
- Gratuit (sauf After du Bitume)
- Le programme complet sur festivalbitumeplumes.fr