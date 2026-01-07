Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision

La boutique historique d’optique du 3 rue Moncey à Besançon change de nom en ce début d'année 2026. Reprise en 2022 par Anne Pujol, l’enseigne s’appelle désormais Audace & Vision.

D’aussi loin qu’ils peuvent s’en souvenir, les Bisontins ont toujours connu un opticien au 3 rue Moncey. La famille Chevassus y avait installé sa boutique d’optique, reconnue pour son attachement aux montures de caractère et à l’histoire de leur fabrication.

En 2012, Bernard Chevassus cède l’affaire à Sylvie Jeannin, qui rebaptise la boutique Syl’Optic, en référence à son prénom. Formée à Morez, cette dernière développe une offre axée sur des montures originales et soigneusement conçues, en y apportant progressivement une dimension artistique. Son projet de créer sa propre collection aboutit en 2023, avec le lancement de montures graphiques et colorées imaginées par ses soins.

Sylvie Jeannin avait transmis la boutique à Anne Pujol en 2022, tout en continuant à y travailler jusqu’en 2024.

Un changement de nom pour marquer une nouvelle étape

Arrivée chez Syl’Optic en 2019, Anne Pujol est diplômée d’un BTS Opticien Lunetier de Morez, réalisé en alternance, ainsi que d’une licence en réfraction et adaptation de lentilles de contact. Après un début de carrière chez les Opticiens mutualistes, devenus Écouter Voir, et plusieurs remplacements, elle prend la direction de la boutique en 2022.

Souhaitant inscrire sa propre empreinte dans l’histoire du lieu, elle décide de renommer l’enseigne à partir de 2026. Syl’Optic devient Audace & Vision, un nom qu’elle présente comme "tourné vers l’avenir".

"Je voulais qu’il allie à la fois l’authenticité des matières et du relationnel humain, la créativité des montures que je propose dans la lignée de mes prédécesseurs avec de la couleur et de l’originalité qui soulignent l’unicité de chacun, ainsi que mon engagement à travailler avec des marques responsables, des matériaux naturels et des fabrications Made in France voire Made in Jura dès que je le peux", explique Anne Pujol, gérante d’Audace & Vision.

Des montures de créateurs et un savoir-faire local

Audace & Vision propose une sélection de montures de créateurs français, issus notamment du Jura, des Vosges ou de l’Ain. Parmi les marques distribuées figurent In’Bô, fabricant vosgien travaillant le bois et le lin, ou encore Anacolé, installé à Oyonnax, connu pour ses montures aux couleurs vives.

La boutique compte près de 500 paires de lunettes. "Chaque personne peut donc trouver LA monture qui révèlera au Monde son supplément d’âme", souligne Anne Pujol. Une offre spécifique est également proposée pour les enfants, avec des marques misant sur la personnalisation afin de faciliter l’acceptation du port de lunettes.

