Mercredi 7 Janvier 2026
Besançon
Economie

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision

Publié le 07/01/2026 - 17:30
Mis à jour le 07/01/2026 - 11:08

La boutique historique d’optique du 3 rue Moncey à Besançon change de nom en ce début d'année 2026. Reprise en 2022 par Anne Pujol, l’enseigne s’appelle désormais Audace & Vision.

Anne Pujoln dirigeante d'Audace & Vision à Besançon. ©
1/5 - Anne Pujoln dirigeante d'Audace & Vision à Besançon. ©
D’aussi loin qu’ils peuvent s’en souvenir, les Bisontins ont toujours connu un opticien au 3 rue Moncey. La famille Chevassus y avait installé sa boutique d’optique, reconnue pour son attachement aux montures de caractère et à l’histoire de leur fabrication.

En 2012, Bernard Chevassus cède l’affaire à Sylvie Jeannin, qui rebaptise la boutique Syl’Optic, en référence à son prénom. Formée à Morez, cette dernière développe une offre axée sur des montures originales et soigneusement conçues, en y apportant progressivement une dimension artistique. Son projet de créer sa propre collection aboutit en 2023, avec le lancement de montures graphiques et colorées imaginées par ses soins.

Sylvie Jeannin avait transmis la boutique à Anne Pujol en 2022, tout en continuant à y travailler jusqu’en 2024.

Un changement de nom pour marquer une nouvelle étape

Arrivée chez Syl’Optic en 2019, Anne Pujol est diplômée d’un BTS Opticien Lunetier de Morez, réalisé en alternance, ainsi que d’une licence en réfraction et adaptation de lentilles de contact. Après un début de carrière chez les Opticiens mutualistes, devenus Écouter Voir, et plusieurs remplacements, elle prend la direction de la boutique en 2022.

Souhaitant inscrire sa propre empreinte dans l’histoire du lieu, elle décide de renommer l’enseigne à partir de 2026. Syl’Optic devient Audace & Vision, un nom qu’elle présente comme "tourné vers l’avenir".

"Je voulais qu’il allie à la fois l’authenticité des matières et du relationnel humain, la créativité des montures que je propose dans la lignée de mes prédécesseurs avec de la couleur et de l’originalité qui soulignent l’unicité de chacun, ainsi que mon engagement à travailler avec des marques responsables, des matériaux naturels et des fabrications Made in France voire Made in Jura dès que je le peux", explique Anne Pujol, gérante d’Audace & Vision.

Des montures de créateurs et un savoir-faire local

Audace & Vision propose une sélection de montures de créateurs français, issus notamment du Jura, des Vosges ou de l’Ain. Parmi les marques distribuées figurent In’Bô, fabricant vosgien travaillant le bois et le lin, ou encore Anacolé, installé à Oyonnax, connu pour ses montures aux couleurs vives.

La boutique compte près de 500 paires de lunettes. "Chaque personne peut donc trouver LA monture qui révèlera au Monde son supplément d’âme", souligne Anne Pujol. Une offre spécifique est également proposée pour les enfants, avec des marques misant sur la personnalisation afin de faciliter l’acceptation du port de lunettes.

Infos +

  • Audace & Vision
  • 3 rue Moncey à Besançon
  • Boutique ouverte mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 18h30 sans interruption, et samedi de 10h à 18h en continu.
  • L’enseigne propose également des déplacements à domicile sur le Grand Besançon et autour de Noidans-le-Ferroux.
  • Site internet : audaceetvision.fr
  • Suivre sur Facebook : www.facebook.com/syloptic
  • Suivre sur Instagram : www.instagram.com/audaceetvision

audace et vision centre-ville commerce lentille lunettes optique syl'optique

Publié le 7 janvier à 17h30 par Alexane
