Mardi 18 Novembre 2025
Alerte Témoin
Arc-et-Senans
Culture

Concerts Gims et Sting à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, un choix de date qui dérange…

Publié le 18/11/2025 - 12:04
Mis à jour le 18/11/2025 - 12:04

Après l’annonce des deux concerts de l’événement Saline Royale live à Arc-et-Senans, lors de la dernière assemblée départementale du Doubs le 17 novembre dernier, le groupe Doubs Social Écologique et Solidaire (DSES) a tenu à réagir en pointant du doigt "une montée en puissance qui pose question de la concurrence avec les salles du territoire", l’événement ayant lieu le même week-end que l’ultime édition du festival de la Paille à Métabief. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Avec ces "méga-événements à plus de 2,3 M€, soit quasiment le budget annuel de la Rodia, la Saline Royale confirme sa volonté de devenir un acteur majeur des musiques actuelles", expose le DSES dans son communiqué.

Or, hasard du calendrier ou "ironie du sort", l’événement intervient "le même week-end que celui de l’ultime édition du festival de la Paille qui a annoncé sa fin après avoir dénoncé la pression des grands producteurs sur les initiatives associatives". Une coïncidence qui ne plaît pas au groupe qui souligne une "montée en puissance" qui pose la question "de la concurrence avec les salles du territoire". 

Plus encore, le DSES évoque une "stratégie qui permettra sans doute à l’EPCC de renforcer ses recettes" et "espérons-le, de réduire les subventions qui lui sont versées". "Les moyens ainsi libérés" devraient alors permettre "au Département d’accompagner davantage la scène culturelle locale dans toute sa diversité" insiste le groupe.

Refus d'une motion en faveur des secteurs social et médico-social

Dans un tout autre domaine, le DSES évoque au cours de cette même séance de l’assemblée départementale, le refus "sans débat" de la majorité de l’assemblée contre la motion de censure déposée par le groupe en faveur des associations des secteurs social et médico-social, "qui font face aujourd’hui à de graves difficultés". Un refus qui intervient juste après l’adoption de deux autres motions similaires en faveur du monde associatif qui fait face au désengagement de l’État et des agriculteurs, touchés par la dermatose nodulaire note encore le DSES. 

Pour le DSES, il s'agit là, d'un "signal très inquiétant" qui dénonce le fait "qu’au-delà des discours, la majorité démontre bien le sens des priorités", conclut le groupe dans son communiqué.

concerts festival de la paille saline royale d'arc et senans

Publié le 18 novembre à 12h04 par Elodie Retrouvey
