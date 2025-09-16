Concours national étudiant de bande dessinée 2025 : le courage récompensé à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Chaque année depuis 21 ans, le concours national de bande dessinée organisé par les Crous sous l’égide du Cnous met en lumière la créativité des étudiants. Pour l’édition 2025, le thème imposé était ”Courage”, offrant libre cours à l’interprétation des étudiants et témoignant de la richesse de ce concours.

Après les sélections régionales en juillet dernier, la finale nationale s’est tenue le vendredi 12 septembre 2025 à Besançon. Le jury, composé notamment de spécialistes du 9e art, d’illustrateurs et de représentants de festivals, a examiné 19 projets finalistes parmi les 266 candidatures reçues cette année. Les membres ont salué ”la grande qualité des propositions et des approches” et ont longuement débattu autour des œuvres présentées.

Les lauréats 2025

Au terme des délibérations, quatre étudiants ont été distingués :

1er prix : Le grand saut – Raphaël Vicat (Lycée René Descartes / Animation – Crous Clermont-Auvergne)

2e prix : Sans mot – Louna Morgado (Université Paul-Valéry Montpellier 3 / Arts – Crous Montpellier-Occitanie)

3e prix : Malgré tout – Nolwenn Bernier (École nationale supérieure d’art et de design de Nancy – Crous Lorraine)

Mention spéciale : Force d’esprit – Elisa Tchorek Lepage (L’Iconograf / Arts – Crous Strasbourg)



Une mise en valeur nationale et internationale

Les lauréats bénéficieront d’une dotation financière et verront leurs planches exposées lors du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, dans le pavillon ”jeune talent”. Ils participeront également au Salon SoBD à Paris avec au programme ”une Master class, la présentation de leurs planches dans une galerie parisienne”, ainsi qu’une diffusion élargie de leurs œuvres au sein du réseau Crous et lors de festivals partenaires comme Livres dans la Boucle. L’ensemble des créations distinguées sera par ailleurs imprimé dans un recueil

Infos +

L’édition suivante est déjà lancée. Le thème choisi pour 2026 sera ”Fierté”. Les étudiants sont d’ores et déjà invités à se mettre à leurs planches pour prolonger cette dynamique créative.