Mardi 16 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture Jeunesse

Concours national étudiant de bande dessinée 2025 : le courage récompensé à Besançon

Publié le 16/09/2025 - 09:57
Mis à jour le 16/09/2025 - 09:57

Chaque année depuis 21 ans, le concours national de bande dessinée organisé par les Crous sous l’égide du Cnous met en lumière la créativité des étudiants. Pour l’édition 2025, le thème imposé était ”Courage”, offrant libre cours à l’interprétation des étudiants et témoignant de la richesse de ce concours.

Après les sélections régionales en juillet dernier, la finale nationale s’est tenue le vendredi 12 septembre 2025 à Besançon. Le jury, composé notamment de spécialistes du 9e art, d’illustrateurs et de représentants de festivals, a examiné 19 projets finalistes parmi les 266 candidatures reçues cette année. Les membres ont salué ”la grande qualité des propositions et des approches” et ont longuement débattu autour des œuvres présentées.

Les lauréats 2025

Au terme des délibérations, quatre étudiants ont été distingués :

  • 1er prix : Le grand saut – Raphaël Vicat (Lycée René Descartes / Animation – Crous Clermont-Auvergne)
  • 2e prix : Sans mot – Louna Morgado (Université Paul-Valéry Montpellier 3 / Arts – Crous Montpellier-Occitanie)
  • 3e prix : Malgré tout – Nolwenn Bernier (École nationale supérieure d’art et de design de Nancy – Crous Lorraine)
  • Mention spéciale : Force d’esprit – Elisa Tchorek Lepage (L’Iconograf / Arts – Crous Strasbourg)

Une mise en valeur nationale et internationale

Les lauréats bénéficieront d’une dotation financière et verront leurs planches exposées lors du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, dans le pavillon ”jeune talent”. Ils participeront également au Salon SoBD à Paris avec au programme ”une Master class, la présentation de leurs planches dans une galerie parisienne”, ainsi qu’une diffusion élargie de leurs œuvres au sein du réseau Crous et lors de festivals partenaires comme Livres dans la Boucle. L’ensemble des créations distinguées sera par ailleurs imprimé dans un recueil

Infos +

L’édition suivante est déjà lancée. Le thème choisi pour 2026 sera ”Fierté”. Les étudiants sont d’ores et déjà invités à se mettre à leurs planches pour prolonger cette dynamique créative.

bande dessinée bd concours crous

Publié le 16 septembre à 09h57 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Jeunesse

Concours national étudiant de bande dessinée 2025 : le courage récompensé à Besançon

Chaque année depuis 21 ans, le concours national de bande dessinée organisé par les Crous sous l’égide du Cnous met en lumière la créativité des étudiants. Pour l’édition 2025, le thème imposé était ”Courage”, offrant libre cours à l’interprétation des étudiants et témoignant de la richesse de ce concours.

bande dessinée bd concours crous
Publié le 16 septembre à 09h57 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Culture Economie

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset

Installée à Passavant, en Haute-Saône, la verrerie La Rochère célèbre en 2025 ses 550 ans d’existence. À cette occasion, la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe s’associe à la designeuse matali crasset pour créer un gobelet emblématique. Celui-ci met en lumière la goutte d’eau, élément central du projet.

anniversaire design la rochere matali crasset verre
Publié le 16 septembre à 08h39 par Alexane
Besançon
Culture

Dernières chances de voir plusieurs expositions aux musées d’Art et du Temps de Besançon

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

exposition musée musée des beaux-arts musée du temps visite
Publié le 16 septembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Retrouvez maCommune.info aux Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre à Besançon !

Cette année encore, maCommune.info sera au rendez-vous du festival Livres dans la boucle à Besançon. Du 19 au 21 septembre 2025, retrouvez son espace détente installé sous le grand chapiteau, en partenariat avec Grand Besançon Métropole, mais aussi Ici Besançon et Studiomaton. Au programme : dégustation de sirops Rième et photo souvenir !

espace détente ici besançon livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 macommune.info studiomaton
Publié le 15 septembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Culture

Une tribune contre la venue de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle à Besançon

Anne vignot, présidente de Grand Besançon Métropole avait annoncé le 4 septembre 2025 la déprogrammation de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Elle était finalement revenu sur sa décision quatre jours plus tard. Un revirement qui n’est pas du goût de 70 acteurs du monde littéraire, dont Paul Kawczak et Cathy Jurado, auteurs bisontins présents au festival. Voici leur tribune…

livres dans la boucle raphael enthoven tribune
Publié le 15 septembre à 17h01 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Sondage – Combien de livres lisez-vous par an ?

Selon une étude du Centre national du livre de 2023, les Français lisent en moyenne 22 livres par an, qu’ils soient au format papier ou numérique. Du 19 au 21 septembre, le festival littéraire Livres dans la Boucle revient à Besançon. L’occasion parfaite pour remplir sa bibliothèque de nouvelles lectures. Et vous, combien de livres (papier et numérique) lisez-vous en moyenne par an ? C’est notre sondage de la semaine !

lecture livres livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 salon livres dans la boucle sondage
Publié le 15 septembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture
Quoi de 9 ?

Les coups de cœur de l’équipe NG Productions

QUOI DE 9 ? • Chez NG Productions, on a la chance de voir une multitude de spectacles. Au-delà des chiffres et des plannings, il y a une équipe passionnée et des coups de cœur personnels ! Nous avons demandé à une partie de l’équipe de nous dévoiler les spectacles de la saison qu'ils attendent avec le plus d'impatience.

concert humour ng productions quoi de 9 spectacle
Publié le 15 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Vie locale

Une association bisontine veut créer un piano cargo pour de prochains concerts en mouvement

Cagnotte en ligne • L’association La Vélo-Scène qui promeut un modèle durable de diffusion revient avec un nouveau projet des plus ambitieux, mettre sur pied, ou plutôt sur roue un Piano Cargo, c’est-à-dire un piano à queue transporté et mis en mouvement à vélo. Porté par le directeur artistique et pianiste bisontin, Bastien Dollinger, le projet nécessite un besoin de financement pour lequel une campagne de crowdfunding a été ouverte sur le site Ulule. 

concerts musique musique classique piano vélo cargo
Publié le 14 septembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Festival international de musique : les concerts à découvrir ce samedi à Besançon

Du 12 au 27 septembre 2025, la 78e édition du Festival international de musique et du 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre reviennent à Besançon. Pour ce premier week-end de festival, huit événements sont au programme de la journée du samedi 13 septembre 2025.

concerts festival international de musique jazz musique musique classique
Publié le 13 septembre à 10h31 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Vie locale

”Le murmure des forces” : une nouvelle fresque pour raviver la mémoire ouvrière à Palente-Orchamps

VIDÉO • Une nouvelle fresque murale est en train d’enrichir le paysage du quartier Palente-Orchamps à Besançon : Le murmure des forces. Dédiée à l’histoire des usines Timex-Kelton, elle s’inscrit dans une série initiée par la Ville, après une première fresque consacrée aux LIP en 2023 et une autre sur la Rhodiacéta en 2024, toutes deux situées rue Hector Berlioz. On a rencontré les artistes, l’une écossaise, l’autre bisontin…

aline chassagne art fresque horlogerie lutte ouvrière small studio timex-kelton
Publié le 12 septembre à 17h15 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Entrée, visites et animations gratuites à la Citadelle pour les journées européennes du Patrimoine

Les 20 et 21 septembre prochains, la Citadelle de Besançon célébrera la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Sous le thème national "Le Patrimoine architectural", la Citadelle de Besançon, monument inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ouvrira ses portes gratuitement au public pour un week-end placé sous le signe de la découverte et de l’émerveillement.

Citadelle de Besançon journées européennes du patrimoine
Publié le 14 septembre à 16h37 par Elodie Retrouvey

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

Une fleuriste du Jura en lice pour tenter de décrocher le titre de meilleur fleuriste de France
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 13.21
couvert
le 16/09 à 09h00
Vent
4.65 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
89 %
 