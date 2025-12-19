Contre la solitude des ainés à Noël Les Petits frères des pauvres se mobilisent en Bourgogne-Franche-Comté

Une fois encore, à l’approche de Noël, Les Petits Frères des Pauvres de la région Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent pour que les fêtes de fin d’année "ne riment pas avec isolement et solitude pour nos aînés". Plusieurs événements sont ainsi organisés dans la région les 24 et 25 décembre pour que Noël reste "une fête pour tous".

En France, 2 millions d’aînés sont isolés de leur entourage proche et 750 000 sont en situation de “mort sociale”, sans aucun contact, rappelle l’association dans son communiqué

Pour que Noël soit une fête pour tous, les Petits Frères des Pauvres de Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent donc les 24 et 25 décembre, mais aussi tout au long du mois de décembre, grâce à l’engagement de nombreux bénévoles réguliers et ponctuels. Au programme : repas festifs, visites avec colis gourmands, cadeaux personnalisés et petites attentions, de quoi recréer la magie des fêtes auprès des personnes âgées isolées.

"L’isolement ne prend malheureusement pas de vacances. Pour les personnes âgées isolées, Noël est souvent le jour le plus difficile de l’année. Nos bénévoles ont à cœur d’offrir des moments de chaleur et de convivialité", souligne Anne Géneau, présidente des Petits Frères des Pauvres.

276 bénéficiaires des festivités de Noël en 2024

En 2024, dans toute la France, près de 10.000 personnes âgées ont pu vivre un Noël digne grâce à l’engagement de 5.000 bénévoles. En Bourgogne-Franche-Comté, c’est 276 personnes âgées qui ont pu profiter d’une action de Noël.

Parmi ces moments uniques à venir, plusieurs événements sont organisés par nos équipes dans toute la région, par exemple?:

À Dijon , plus de 50 personnes se réuniront le 24 décembre dans une salle des fêtes pour partager un moment festif, tandis qu’une soixantaine de personnes se retrouveront à Chalon-sur-Saône .

Nos bénévoles du Doubs et de la Haute-Saône distribueront des colis gourmands à domicile aux personnes âgées isolées les 24 et 25 décembre.

À Lons-le-Saunier, une dizaine de personnes partageront un déjeuner convivial dans un restaurant de la ville le 24 décembre.

Dans une société en pleine transition démographique, Les Petites frères des pauvres rappellent que "la lutte contre l’isolement des aînés est un véritable enjeu de société et de cohésion sociale".