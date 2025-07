Contrôle des VTC à Besançon : un véhicule en infraction sur deux

Une opération de contrôle des Voitures de transport avec chauffeur (VTC) s’est tenue à la gare Viotte de Besançon lundi 7 juillet 2025. L’objectif affiché était de ”vérifier l’état et les conditions de circulation des véhicules” ainsi que ”le respect de la réglementation des véhicules de transport avec chauffeur (VTC)”.

Cette opération a été menée par deux contrôleurs des transports terrestres (CTT) de l’antenne de Besançon de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), avec l’appui de la police de l’air et des frontières (PAF) et du groupe de sécurité publique motorisé (GSP) de Besançon.

Deux véhicules contrôlés, un en infraction

Au total, deux véhicules VTC ont été contrôlés lors de cette opération. L’un d’eux était en infraction. Deux contraventions ont été relevées à son encontre : ”non-apposition de la carte professionnelle de VTC sur le véhicule” et ”défaut d'attestation de visite médicale du conducteur”.