Coup de coeur au travail, un roman de la Bourguignonne Aude Hamen

Aude Hamen est une maman passionnée de cinéma. L’Icaunaise a sorti son premier livre il ya tout juste quelques jours…

Synopsis :

Mia, auxiliaire de vie dévouée à ses patients, croise la route de Gabriel, un homme énigmatique marqué par un passé douloureux. Alors que tout semble les opposer, une complicité inattendue va bouleverser leurs vies. Dans ce roman intense et émouvant, Aude Hamen nous plonge au cœur d’une histoire d’amour passionnée et décomplexée, où résilience, courage et désir s’entrelacent pour le meilleur. Une rencontre qui change tout, là où on ne l’attendait pas.

Avis de l’éditeur

L'union des corps dans une romance sensuelle et décomplexée, « Coup de cœur au travail » invite aux frémissements les plus torrides

Infos +