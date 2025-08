Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #3 avec Les Sandales d’Empédocle et Reservoir Books

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Michel, Laëtitia et Bruno des Sandales d'Empédocles et Reservoir Books se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

Aux Sandales d'Empédocle : au frais cet été

Seules dans le Grand Nord, Velma Wallis, 14€90

Aux Sandales d’Empédocle, Michel nous présente le roman Seules dans le Grand Nord, disponible dans le rayon des premières nations, qu’il a constitué il y a quelques années avec des ouvrages autochtones allant du Groënland à l’Amérique du Sud. Cette histoire, inspirée de la transmission orale d’un conte, évoque une pratique de certaines tribus consistant à abandonner des personnes âgées lors de périples pour optimiser les chances de survie du groupe. Le récit suit deux vieilles femmes, laissées pour compte par leur peuple, qui refusent de se résigner à mourir et utilisent leurs connaissances pour survivre.

Michel décrit cette histoire comme une "formidable leçon de survie (…) pleine d’espoir". Les illustrations de Christophe Chabouté enrichissent l’ambiance et l’univers de ce récit : "c’est une très belle association", souligne Michel. Seules dans le Grand Nord est un roman puissant, mêlant tradition et renouveau, un conte illustré dans un décor glacial qui transporte le lecteur vers une autre époque, une autre culture et d’autres paysages.

Brittany, Larissa Behrendt, 23€

Laëtitia nous invite ensuite à découvrir Brittany, un roman qui raconte l’histoire d’une petite fille aborigène disparue en Australie, mais surtout la relation entre sa mère et sa sœur plusieurs années plus tard. Jasmine, la fille, souhaite explorer l’Angleterre littéraire et propose à sa mère, Della, de l’accompagner. Contre toute attente, Della accepte et les deux femmes embarquent pour un circuit touristique littéraire. Le récit se déroule sous forme de "carnets de voyages et de journal intime", permettant de ressentir leurs émotions et de suivre l’évolution de leur relation.

Ce livre traite non seulement des relations mère-fille, mais aussi de la condition des aborigènes en Australie, tout en mettant en avant la littérature anglaise : "on va découvrir beaucoup de choses sur Shakespeare, les sœurs Brontë, sur Jane Austen… (…) c’est presque un guide touristique autour de la littérature". Bien que les thèmes abordés puissent sembler lourds, Laëtitia souligne que Brittany est "rempli d’humour, il y a des personnages vraiment hauts en couleur". Elle conclut : "C’est un livre qui est plein de belles choses, qui donne envie de lire, qui donne envie de voyager, et d’appeler sa maman pour lui dire qu’on l’aime".

Chez Reservoir Books : plutôt fou rire ou sueurs froides ?

Le rapport chinois, Pierre Darkanian, 8€70

Bruno recommande tout d’abord Le rapport Chinois, le premier livre de Pierre Darkanian. On y suit Tugdual Laugier, un jeune cadre "frais moulu des écoles de commerce", récemment recruté dans un prestigieux cabinet de conseil parisien. Cependant, pendant trois ans, son quotidien est marqué par l’inaction : il n’a rien à faire, personne ne l’appelle, et son bureau reste désert. Un jour, un des associés, Relot, entre en trombe dans son bureau et lui demande où en est le rapport chinois, que Tugdual se retrouve à essayer de "pondre", sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants. Finalement, son rapport chinois devient "un truc énorme, bourré de conneries". Une fois terminé, le rapport est publié et envoyé à l’associé, qui, comme tous ceux qui le recevront, subira une "malédiction épouvantable".

Bruno décrit ce roman comme une "satire des milieux financiers et d’affaires", ces milieux opaques dont on ne sait pas toujours ce qui s’y passe. La peinture des personnages est "hilarante", illustrant une véritable "conjuration des imbéciles à la française". Pour les amateurs d’absurde et de non-sens, "il faut absolument lire ce bouquin", conclut Bruno, tout en lançant un avertissement : "peut-être qu’on sera soi-même victime de la malédiction du rapport chinois…".

Protocole gouvernante, Guillaume Lavenant, 7€50

Ce deuxième roman est décrit par Bruno comme un véritable "thriller psychologique". Écrit par un dramaturge nantais reconnu, Protocole gouvernante reprend un thème familier : l’arrivée inquiétante d’une baby-sitter au sein d’une famille bourgeoise. Progressivement, cette jeune femme s’acharne sur la famille en suivant un protocole strict : par exemple, elle arrose les lattes de parquet pour les faire gonfler et provoquer des travaux, et elle lit des histoires effrayantes aux deux enfants pour les terroriser…

Au fil de l’histoire, les interrogations fusent : "qui est cette femme ? quel est son dessein mystérieux ? pour qui travaille-t-elle ?". Ce thriller se développe "avec une intensité dramatique qui monte crescendo, jusqu’à une chute en deux temps, extrêmement surprenante et assez édifiante".

Bruno est ne mâche pas ses mots : "c’est un bouquin incroyable, ultra angoissant, et un peu addictif". Le thème récurrent de la gouvernante est pertinemment manié, avec un tutoiement au fil du livre donne tout son sens au thème du protocole "tu arriveras devant chez eux, tu sonneras à la porte…". Ainsi, en avançant dans l’intrigue aux côtés de la baby-sitter, et sans rien savoir d’elle, le lecteur se retrouve "en pleine identification". Protocole gouvernante est un livre "pour ceux qui veulent se faire des sueurs froides à la plage".

