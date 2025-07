Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #1 : l’Intranquille et Grand Forum

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Marion, Lisa et Murielle, de Grand Forum et l’Intranquille se sont prêtées au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

L’Intranquille : Plutôt sans écran ou à travers l’écran ?

Encore 25 étés, Stephan Schäfer, 14€90

Pour Murielle, Encore 25 étés est le "livre de la reconnexion". L’histoire suit un rédacteur en chef surmené qui, pour la première fois sans sa femme et ses enfants, part passer quelques jours dans sa maison de campagne. Il décide de profiter du soleil et rencontre au bord d’un lac un vieux fermier, Karl. "C’est le début de deux, trois jours de déconnexion complète avec le monde réel", nous confie Murielle. Avec ce vieil homme, le narrateur réapprend à prendre son temps, à faire la sieste et à se promener.

La libraire de l’Intranquille nous explique : "même quand on n’aime pas les livres de développement personnel, on est à fond dans leur histoire". Ce roman, empreint de sensibilité, raconte la reconnexion à la terre et le retour aux sources. L’auteur allemand offre une vision rafraîchissante des choses en confrontant "deux univers très différents". Murielle conclut : "c’est un ovni ce petit bouquin".

Twelfth Knight, Alexene Farol Follmuth, 18€95

Lisa, du rayon jeunesse à l’Intranquille, a choisi de présenter une romance, Twelfth Knight. Tout juste publié, le scénario initial est des plus classiques : "une histoire d’amour dans un lycée, entre le sportif populaire et la geek". Cependant, l’autrice propose un point de vue intéressant : "elle parle de l’expérience des filles qui jouent à ces jeux vidéo de rôle, dont l’aspect masculiniste, où on ne t’écoute pas du tout". À cause d’un problème de santé, le joueur de football américain se retrouve contraint de jouer, et c’est ainsi qu’ils vont se rencontrer et apprendre à se connaître à travers leur écran.

Lisa souligne la spécificité de ce roman : "il y a de l’humour mais aussi un côté très engagé dans l’écriture de l’autrice, qui fait qu’on est à l’écart des autres romances". L’autrice avait d’ailleurs déjà publié un autre ouvrage, mais dans un autre registre, la fantasy : "ça fait plaisir d’avoir une autrice hétéroclite, qui se lance des défis". Elle conclut : "c’est un roman léger, agréable à lire pendant l’été".

Grand Forum : du voyage dans l’air...

Meurtre au Manoir, Alex Ahndoril, 21€90

Marion présente d’abord le roman Meurtre au manoir, écrit à quatre mains. Ce livre rend hommage à l’œuvre d’Agatha Christie, le tout dans un décor contemporain en Suède : "huis clos, secrets de famille, tous les ingrédients sont là". Plutôt que d’appeler la police après la découverte d’un meurtre, la famille décide d’engager une détective privée. Survivante d’un crash d’avion dans sa jeunesse, elle a développé une acuité particulière pour déceler les mensonges. Marion précise : "À la Hercule Poirot, tout le monde est convoqué dans la bibliothèque à la fin". Cette œuvre, à la fois drôle et fidèle aux codes du polar britannique, se déroule dans un cadre nordique attrayant. Selon Marion, "il y en a pour tous les goûts". Ce "petit classique polar de l’été est à déguster ou à offrir", sans modération !

Partie Italienne, Antoine Choplin, 8€40

La deuxième recommandation de Marion, Partie italienne, est décrite comme "un petit bonbon". Ce roman suit Gaspar, un sculpteur épuisé par ses expositions qui s’envole pour une semaine à Rome. Là, il joue aux échecs en bas de son hôtel tout en savourant des cafés. Un jour, il se fait battre à plate couture par Marya, une œnologue hongroise, venue à Rome pour son travail. Celle-ci est également à la recherche des carnets de son grand-père, un survivant des camps de concentration, qui, grâce à son talent aux échecs, avait réussi à survivre en jouant avec le SS responsable du site. Ensemble, ils se dirigent vers le Vatican, où l’on suit leur péripéties.

"On parle soleil, jolie ville, grande histoire, petite histoire, gastronomie et jeux d’échecs", souligne Marion. L’œuvre est "bien écrite, sans être érudite", bien que des références historiques enrichissent le récit. L’histoire se résout et, "si ce n’est pas une histoire d’amour, c’est au moins le début d’une grande amitié". On peut imaginer que les deux personnages se retrouveront, ou bien "joueront en ligne de temps à autre, le tout en dégustant un délicieux chianti."

À suivre bientôt su maCommune.info, les coups de coeur de BD Fugue, Mine de rien, des Sandales d'Empedocle, de L'Interstice, de Reservoir Books, ainsi que de la Maison du livre et de la presse.

