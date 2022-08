covid-19 : très légère augmentation de l'incidence en Bourgogne-Franche-Comté

Dans le contexte des congés d’été et des activités propices à une augmentation de la transmission du virus, Santé publique France insiste sur la nécessité de s’isoler en cas de symptômes et de test positif pour la COVID-19. Il est primordial d’appliquer à titre individuel les gestes barrières dont le port du masque (en présence de personnes fragiles et en cas de promiscuité dans les espaces fermés, notamment dans les transports, ou lors de grands rassemblements), le lavage des mains et l’aération fréquente des lieux clos.