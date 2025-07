Culture et Santé en Bourgogne-Franche-Comté : l’appel à projets 2026 est ouvert

Le dispositif Culture & Santé, porté conjointement depuis plus de 20 ans par le ministère de la Culture et le ministère de la Santé, lance son appel à projets 2026 dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette initiative interministérielle vise à favoriser l'accès à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier et médico-social.

Le dispositif Culture & Santé s’inscrit dans une politique nationale ambitieuse visant à amener la culture ”près” des citoyens, en particulier dans les établissements de santé. Il concerne l'ensemble de la communauté de soins : personnes hospitalisées, personnes âgées, familles, professionnels de santé et du médico-social.

Pilotée en région par les Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) et les Agences Régionales de Santé (ARS), cette politique se décline à travers des appels à candidatures régionales. Ces derniers soutiennent les coopérations entre les secteurs culturel et sanitaire.

Tous les champs artistiques concernés

Le programme couvre l'ensemble des secteurs artistiques et culturels : spectacle vivant, arts visuels, arts numériques, cinéma-audiovisuel, livre et lecture, patrimoines, musées, archives. Il met l’accent sur le développement de partenariats innovants entre artistes, professionnels de santé et usagers, afin de produire de nouveaux dialogues et regards partagés.

Objectifs de l'appel à projets 2026

Les objectifs généraux de l’appel à projets Culture & Santé sont les suivants :

”Encourager le développement de partenariats singuliers entre les professionnels de la culture, de la santé, les publics et les œuvres, et la production de nouveaux dialogues et points de vue riches d'enseignements partagés dans ces domaines” ;

”Aider au développement et au déploiement d'actions spécifiques favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap” ;

”Favoriser et encourager l'exercice des droits culturels des personnes accueillies dans des milieux de soin”.

Calendrier de l’appel à projets 2026

La note de cadrage et l’ouverture des inscriptions sont prévues mi-juillet 2025. Les porteurs de projets ont jusqu’au 31 octobre 2025 pour déposer leur dossier.

Les étapes suivantes du calendrier sont :

Novembre - décembre 2025 : instruction des dossiers ;

Janvier 2026 : tenue du comité de pilotage en charge de la sélection des projets ;

Février 2026 : communication des résultats aux candidats.

Informations pratiques

Les porteurs de projets peuvent retrouver toutes les informations relatives à cet appel à projets (présentation du dispositif, note de cadrage, plateforme de dépôt) directement sur le site du ministère de la Culture.