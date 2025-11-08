Résultats du jeu-concours "Cartes Avantages Jeunes" 2025-2026

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur Macommune.info pour tenter de gagner vos cartes Avantages Jeunes
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Grâce à la carte Avantages Jeunes on peut bénéficier de"
La bonne réponse qu'il fallait donner est : 4 000 avantages dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté
Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
-
Juliette BARRET-FONTEALBA
-
Orianne BOULANGER
-
Lou Anne BRET
-
Enzo GALLINOTO
-
Axelle GUINOT
-
Diane JEUNOT
-
Giuliana KOPP
-
Coline LOUIS
-
Adriano PAGLIUCA
-
Léonie ROGNON
Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants.
À bientôt pour de nouveaux jeux !