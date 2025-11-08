Résultats du jeu-concours "Cartes Avantages Jeunes" 2025-2026

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info "Cartes Avantages Jeunes" avec le CRIJ de Franche-Comté.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur Macommune.info pour tenter de gagner vos cartes Avantages Jeunes

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Grâce à la carte Avantages Jeunes on peut bénéficier de"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : 4 000 avantages dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

Juliette BARRET-FONTEALBA

Orianne BOULANGER

Lou Anne BRET

Enzo GALLINOTO

Axelle GUINOT

Diane JEUNOT

Giuliana KOPP

Coline LOUIS

Adriano PAGLIUCA

Léonie ROGNON

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants.

À bientôt pour de nouveaux jeux !