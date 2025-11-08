Samedi 8 Novembre 2025
Besançon
actualité
Résultats du jeu-concours "Cartes Avantages Jeunes" 2025-2026

Publié le 08/11/2025 - 08:45
Mis à jour le 07/11/2025 - 17:24

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info "Cartes Avantages Jeunes" avec le CRIJ de Franche-Comté.

©
©

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur Macommune.info pour tenter de gagner vos cartes Avantages Jeunes

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Grâce à la carte Avantages Jeunes on peut bénéficier de"  

La bonne réponse qu'il fallait donner est : 4 000 avantages dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • Juliette BARRET-FONTEALBA

  • Orianne BOULANGER

  • Lou Anne BRET

  • Enzo GALLINOTO

  • Axelle GUINOT

  • Diane JEUNOT

  • Giuliana KOPP

  • Coline LOUIS

  • Adriano PAGLIUCA

  • Léonie ROGNON

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

Publié le 8 novembre à 08h45 par Macommune.info
