Des ateliers pour tous les âges et en famille au Frac Franche-Comté…

Du 20 octobre au 1er novembre inclus, faites le choix d'une visite ludique en famille, ou inscrivez votre enfant (ateliers proposés pour les enfants et ados, de 4 à 15 ans) pour une visite et un atelier d'expérimentation au cœur des expositions fraîchement inaugurées, Une pierre sous la langue, du Lédonien Abdessamad El Montassir, Je rumeur, nous vacarme de Carolina Fonseca (en résidence aux Ateliers Vauban) et du focus sur une œuvre de la Collection du Frac Franche-Comté : The Swarming Song d'Angelica Mesiti.
Ces vacances signent également le retour des conférences d'initiation à l'art contemporain, une série de trois conférences, dont la première se tiendra le mercredi 22 octobre à 18h30 en salle de conférence du Frac.
Infos +
- Le Frac Franche-Comté est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
- Des visites-traversées des expositions sont proposées gratuitement tous les dimanches à 15h (durée 1h30).
- La Villa / Frac Collection est ouverte du samedi au mercredi de 14h à 17h (fermeture les jours fériés, la 2e semaine des vacances de la Toussaint).