Mardi 21 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Culture

Des ateliers pour tous les âges et en famille au Frac Franche-Comté…

Publié le 21/10/2025 - 16:32
Mis à jour le 21/10/2025 - 15:15

Les vacances de la Toussaint sont arrivées, et avec elles les ateliers pour tous les âges et en famille jusqu’au 1er novembre 2025, au Frac Franche-Comté, et pour la première fois à La Villa / Frac-Collection à Arc-lès-Gray.

© Frac Franche-Comté
© Frac Franche-Comté

Du 20 octobre au 1er novembre inclus, faites le choix d'une visite ludique en famille, ou inscrivez votre enfant (ateliers proposés pour les enfants et ados, de 4 à 15 ans) pour une visite et un atelier d'expérimentation au cœur des expositions fraîchement inaugurées, Une pierre sous la languedu Lédonien Abdessamad El Montassir, Je rumeur, nous vacarme de Carolina Fonseca (en résidence aux Ateliers Vauban) et du focus sur une œuvre de la Collection du Frac Franche-Comté : The Swarming Song d'Angelica Mesiti.

Ces vacances signent également le retour des conférences d'initiation à l'art contemporain, une série de trois conférences, dont la première se tiendra le mercredi 22 octobre à 18h30 en salle de conférence du Frac.

Infos +

  • Le Frac Franche-Comté est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
  • Des visites-traversées des expositions sont proposées gratuitement tous les dimanches à 15h (durée 1h30).
  • La Villa / Frac Collection est ouverte du samedi au mercredi de 14h à 17h (fermeture les jours fériés, la 2e semaine des vacances de la Toussaint).

Allez + loin

frac Frac Franche-Comté vacances de la toussaint

Publié le 21 octobre à 16h32 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Marché gastronomique, théâtre, musique… La Maison Bourgogne-Franche-Comté à Mayence fête ses 30 ans ce week-end

La Maison de Bourgogne Franche-Comté à Mayence célèbre cette année ses 30 ans d'existence. À cette occasion, quatre jours de festivités sont organisés du 23 au 26 octobre 2025, marquant également le 63e anniversaire du partenariat entre la Bourgogne Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat.

allemagne anniversaire region bourgogne franche-comte
Publié le 21 octobre à 14h00 par Alexane
Besançon
Culture

Le Frac Franche-Comté explore la mémoire sahraouie avec Abdessamad El Montassir…

VIDÉO LONG FORMAT • Jusqu’au 1er mars 2026, le Frac Franche-Comté à Besançon consacre une exposition monographique à l’artiste marocain Abdessamad El Montassir, intitulée Une pierre sous la langue. Cette exposition, dont la commissaire est Sylvie Zavatta, directrice du Frac, réunit des œuvres créées entre 2021 et 2024, ainsi que des pièces inédites réalisées lors de la résidence de l’artiste à la Villa Médicis, dans le cadre de la bourse Fondation Louis Roederer.

abdessamad el montassir angelica mesiti caroline fonseca environnement exposition Frac Franche-Comté mémoire poesie sylvie zavatta
Publié le 20 octobre à 16h00 par Alexane
Nancray
Culture Loisirs

Le musée des Maisons Comtoises fête Halloween entre sorcellerie et traditions

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le musée des Maisons Comtoises plonge ses visiteurs dans un univers magique et mystérieux, à l’occasion de ses vacances ensorcelantes. Spectacles, ateliers, contes, dégustations et jeux rythmeront cette quinzaine placée sous le signe de la sorcellerie et des traditions populaires.

halloween jeux musée des maisons comtoises spectacle vacances vacances de la toussaint
Publié le 19 octobre à 09h30 par Alexane
Besançon
Culture

Le festival D’Autres Formes revient à Besançon pour explorer les liens entre art, technologie et générations

Le festival D’Autres Formes revient à Besançon pour sa quatrième édition, du 25 octobre au 2 novembre 2025, pendant les vacances de la Toussaint. Après avoir réuni plus de 7.500 spectateurs en 2024, l’événement investira plusieurs lieux emblématiques de la ville : La Rodia, La Citadelle, le Musée du Temps, la Médiathèque Pierre Bayle, le Bastion, la Galerie de l’Ancienne Poste ou encore l’espace public.

d'autres formes festival d'autres formes intelligence artificielle musique senior simon nicolas small studio
Publié le 18 octobre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Culture Loisirs

Vacances de la Toussaint : 20 idées d’activités pour toute la famille dans le Grand Besançon

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas ! Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le Grand Besançon regorge d’activités pour petits et grands : balades en pleine nature, séances de cinéma, musées, loisirs indoor, parcs à thème ou encore soirées d’Halloween… De quoi occuper les enfants, se détendre et (re)découvrir le territoire autrement. Notre stagiaire du moment, Ulysse B., propose une sélection d’une vingtaine d’activités pendant ces vacances d’automne.

1055 bibliothèque dino zoo escape game halloween musée musée des maisons comtoises patinoire piscine vacances de la toussaint
Publié le 18 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture

Joyce Tape, Neal Black et Les Jaixi en résidence à Besançon pour tisser “The link”

Le Bastion accueillera le 18 octobre une résidence d’artistes réunissant la chanteuse ivoirienne Joyce Tape, le musicien américain Neal Black et le duo Les Jaixi. Organisé par l’association Benkadi Joie Production, cet événement marque le lancement du projet “The Link” (Le Lien), un programme artistique et pédagogique qui relie création musicale, transmission culturelle et action éducative autour de thématiques comme la lutte contre les discriminations, l’histoire du cacao et la rencontre interculturelle.

joyce tape le bastion résidence
Publié le 16 octobre à 15h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Les Petites Fugues 2025 : la littérature contemporaine s’invite en Bourgogne-Franche-Comté

Du 17 au 29 novembre, la 24e édition du festival Les Petites Fugues investira la Bourgogne-Franche-Comté, offrant aux lecteurs et curieux un panorama de la littérature contemporaine. Organisée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, cette édition marque un retour à une programmation plus étendue après une édition 2024 marquée par une programmation resserrée.

auteur les petites fugues littérature livre
Publié le 16 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture

Journées nationales de l’architectures : des visites et ateliers au programme de la Citadelle

Dans le cadre de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture, la Citadelle de Besançon adapte son programme les 18 et 19 octobre prochain. Sous le thème national "Architectures du quotidien", les visites et ateliers permettront d'explorer la citadelle du célèbre architecte Vauban, sous tous les angles.

architecture Citadelle de Besançon vauban
Publié le 16 octobre à 09h53 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Hommage au photographe Antoni Lallican : la Ville de Besançon reprogramme son exposition dès mercredi

Lauréat du Prix Victor Hugo de la photographie engagée 2025, Antoni Lallican avait présenté à la Maison natale de Victor Hugo, dans le cadre du Festival Photographie Besançon, une exposition consacrée à son travail de terrain. Cette exposition sera reprogrammée dès le 15 octobre et dédiée à sa mémoire. Pour rappel, le photojournaliste a perdu la vie en Ukraine le 3 octobre dernier.

Antoni Lallican expo photo exposition maison natale de victor hugo ville de besançon
Publié le 14 octobre à 10h00 par Hélène L.

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

On a testé le karting en réalité augmenté aux Ateliers de Miserey-Salines

Sondage

 14.32
légère pluie
le 21/10 à 15h00
Vent
4.35 m/s
Pression
1003 hPa
Humidité
86 %
 