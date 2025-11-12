Mercredi 12 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Nature

Des aurores boréales pourraient revenir cette nuit dans le ciel franc-comtois...

Publié le 12/11/2025 - 18:00
Mis à jour le 12/11/2025 - 16:26

Un spectacle céleste exceptionnel a illuminé le ciel franc-comtois ce mercredi 12 novembre, peu avant l’aube. Entre 3 et 4 heures du matin, de somptueuses aurores boréales ont été observées depuis plusieurs communes en Franche-Comté. Et elles pourraientt se reproduire dans la nuit de mercredi à jeudi...

Aurore boréale vers 04h30. © Amandine B. / Communauté Météo Franc-comtoise
Aurore boréale vers 04h30. © Amandine B. / Communauté Météo Franc-comtoise

D’après Météo Franc-comtoise, ces voiles lumineux sont la conséquence d’une forte tempête magnétique, qualifiée de "la plus intense depuis plus d’un an". Ilyès Ghouil, fondateur du site météorologique, précise que ce phénomène "résulte d’une puissante éruption solaire survenue mardi matin. Les conditions resteront favorables à l’observation d’aurores boréales dans la nuit de mercredi à jeudi, sous un ciel globalement dégagé sur une grande partie du pays."

Les habitants de la région sont donc invités à lever les yeux vers le nord : le spectacle pourrait bien se poursuivre encore quelques heures cette nuit. À vos appareils photo !

Allez + loin

aurore boréale ciel météo franc-comtoise tempête magnétique

Publié le 12 novembre à 18h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Franche-Comté
Nature

Des aurores boréales pourraient revenir cette nuit dans le ciel franc-comtois…

Un spectacle céleste exceptionnel a illuminé le ciel franc-comtois ce mercredi 12 novembre, peu avant l’aube. Entre 3 et 4 heures du matin, de somptueuses aurores boréales ont été observées depuis plusieurs communes en Franche-Comté. Et elles pourraientt se reproduire dans la nuit de mercredi à jeudi...

aurore boréale ciel météo franc-comtoise tempête magnétique
Publié le 12 novembre à 18h00 par Alexane
DOUBS (25)
Nature

Autour du renard dans le Doubs, des acteurs longtemps opposés s’assoient à la même table

Les partenaires du programme Careli organisent une table ronde le jeudi 27 novembre au Laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Cet événement marque une nouvelle étape pour ce programme de recherche-action engagé depuis 2019 autour de la gestion du renard roux (Vulpes vulpes).

chasse chrono-environnement laboratoire renard université Marie et Louis Pasteur
Publié le 9 novembre à 12h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Nature Politique

Eaux pluviales : Grand Besançon Métropole veut préparer le territoire aux orages de demain

Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.

anne vignot changement climatique christophe lime conseil communautaire eaux pluviales Grand Besançon Métropole orages pluie
Publié le 6 novembre à 08h20 par Alexane
Baume-les-Dames
Nature

Le bébé lynx recherché sur le secteur de Baume-les-Dames a été retrouvé mort de faim…

Mise à jour • Le centre Athénas avait lancé un appel à signalement le 11 octobre dernier pour retrouver des jeunes lynx disparus suite au décès de leur mère, fauchée par une voiture. Après en avoir retrouvé deux, l’association tentait activement de retrouver le dernier de la fratrie. Il a été retrouvé mort de faim vendredi 24 octobre 2025...

centre athénas lynx
Publié le 28 octobre à 16h03 par Hélène L.
Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Macaron bicolore Griottines de Fougerolles® et ganache au thé matcha de "Kagoshima"
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

À Besançon, Intermarché Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

Idée recette : la traditionnelle boîte chaude...

Sondage

 9.88
couvert
le 12/11 à 18h00
Vent
2 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
83 %
 