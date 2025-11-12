Des aurores boréales pourraient revenir cette nuit dans le ciel franc-comtois...

Un spectacle céleste exceptionnel a illuminé le ciel franc-comtois ce mercredi 12 novembre, peu avant l’aube. Entre 3 et 4 heures du matin, de somptueuses aurores boréales ont été observées depuis plusieurs communes en Franche-Comté. Et elles pourraientt se reproduire dans la nuit de mercredi à jeudi...

D’après Météo Franc-comtoise, ces voiles lumineux sont la conséquence d’une forte tempête magnétique, qualifiée de "la plus intense depuis plus d’un an". Ilyès Ghouil, fondateur du site météorologique, précise que ce phénomène "résulte d’une puissante éruption solaire survenue mardi matin. Les conditions resteront favorables à l’observation d’aurores boréales dans la nuit de mercredi à jeudi, sous un ciel globalement dégagé sur une grande partie du pays."

Les habitants de la région sont donc invités à lever les yeux vers le nord : le spectacle pourrait bien se poursuivre encore quelques heures cette nuit. À vos appareils photo !