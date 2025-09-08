Lundi 8 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture
Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Publié le 08/09/2025 - 07:00
PUBLI-INFO • Détonation repart pour une 12ème édition ! Le festival a connu de nombreuses mutations ces dernières années, il est désormais bien ancré sur ce nouveau site qui replace La Rodia au cœur de l’événement. La configuration reste donc la même que l’année dernière, quatre scènes, toutes abritées : la grande salle de la Rodia, les deux bals montés (Le Bal à Fond & l’Extra Bal) et le Bezac Soundsystem sous la terrasse. Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2025 !

Pour compléter l’expérience festivalière, La Rodia propose évidemment plusieurs bars, des espaces de détente, des food-trucks, des animations… tout ça au bord du Doubs avec vue sur la Citadelle !

Le collectif Grand Géant sera de retour pour nous aider à habiller et décorer ce site pour vous en mettre plein la vue.

Une programmation audacieuse et 100% découverte 

Depuis plusieurs années, le festival défend une programmation audacieuse. Le programmateur travaille tout au long de l’année pour dénicher les nouvelles pépites musicales, qu’elles soient locales, nationales et même internationales, il y en a toujours pour tous les goûts !

En 2025, La Rodia vous propose de découvrir pas moins de 45 artistes en 2 jours (22 artistes programmés au soundsystem et 25 répartis sur les 3 autres scènes). Dans cette programmation, des figures féminines de la scène française comme Miki, Eloi, DeLaurentis ou encore La Chica, des artistes soutenus par La Rodia comme Matsutaké, Emma Politi ou bien Kick-W@r seront de la partie.

La Rodia profite également de cette nouvelle édition pour mettre à l’honneur quelques formations tout droit venues d’Irlande comme YARD, Lullahush, Really Good Time, Otuama et évidemment le plus bisontin des Irlandais, Kevin Twomey, qui proposera quelques surprises au cours de son set en invitant quelques guests. 

Des moments particuliers pendant le festival…

Au cours des deux soirées, le festival vous réserve quelques surprises… Le concert de Malik Djoudi sera entièrement chant-signé. L’association Deux Mains sur Scène interprétera le répertoire de l’artiste en direct en langue des signes pour rendre le concert accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Des gilets vibrants seront également mis à disposition.

Une carte blanche est proposée au collectif de danseuses La Meute. Elles vous surprendront sur l’ensemble du site du festival, parfois sur scène, avec la complicité de certains artistes ou parfois au milieu du public… ouvrez l’œil, elles se faufileront parmi la foule pour vous proposer des performances surprises. 

Le public pourra profiter de l’ambiance unique du Bezac Soundsystem avec le retour des B2B ou plus d’une vingtaine de DJs bisontins se partageront les platines.  

Infos pratiques et billetterie

Le Festival étant en cœur de ville, La Rodia vous encourage à utiliser les mobilités douces. En ce sens, l'évènement, en partenariat avec Ginko et le Grand Besançon Métropole, propose une offre de bus renforcée avec une ligne spéciale festival. Un bus qui vous dépose à La Rodia et qui circulera dans l’ensemble de la boucle. (double bon plan : les transports Ginko sont désormais gratuits le samedi !)

Vous pouvez également choisir de venir en vélo (un parking pour vos bolides sera à votre disposition) ou à pied !

Pour la billetterie, voici les tarifs proposés pour cette nouvelle édition :

  • Prévente : Billet par jour 28€ / 25 € avec la Carte Rodia
  • Pass 2 jours à 50€ / 45€ avec la Carte Rodia

En partenariat avec le CRIJ, un tarif préférentiel à 20€ le billet jour est prévu pour les détenteurs de la Carte Avantages Jeunes (dans la limite des places disponibles). Pour bénéficier de cette offre, il faut se présenter directement à la billetterie de La Rodia (ouverte du mercredi au vendredi de 13h30 à 17h30).

Pour les plus jeunes, des places sont également disponibles sur l’application du Pass Culture.

Les horaires de passage des groupes seront disponibles sur le site et les réseaux sociaux du festival quelques jours avant l’événement.

 

danse festival detonation La Rodia musique

Publié le 8 septembre à 07h00 par Macommune.info
