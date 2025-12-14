Deux auteurs comtois reçoivent les prix littéraires “Marcel-Aymé” et “Lucien-Febvre”

La remise officielle de l’édition 2025 des prix littéraires "Marcel-Aymé" et "Lucien-Febvre", a eu lieu lundi 8 décembre 2025, à l’Hôtel de Région à Besançon, en présence de Loïc Niepceron, conseiller régional délégué à la politique de la ville, et de Augustin Guillot, président de l’association du livre et des auteurs comtois (ALAC).

Les deux prix Marcel-Aymé et Lucien-Febvre sont décernés par l’association du livre et des auteurs comtois (ALAC), avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Les Chaines de Markov

Résumé :

Une chaîne de Markov est un processus mathématique dont se servent les météorologues et les physiciens pour prévoir des changements à partir de l'observation du présent. Ainsi Ezra, jeune enseignant en mathématiques, pense-t-il anticiper les aléas de sa vie amoureuse en appliquant ces calculs au couple qu'il forme avec Ève. Leur histoire est récente, encore pleine d'incertitudes, de maladresses, qui sont attisées par leur éducation dans des milieux culturels différents. Les parents d'Ezra sont des Juifs ashkénazes qui exercent la médecine à Montpellier. Ceux d'Ève appartiennent à la vieille noblesse de Besançon et ils sont très attachés à leur patrimoine familial. Lassé d'enseigner, Ezra décroche un emploi rémunérateur de consultant pour le gouvernement, tandis qu'Ève continue d'être professeure de français. Les écarts entre leurs modes de vie exacerbent les tensions, alors même qu'ils envisagent d'avoir un enfant. La théorie mathématique pourra-t-elle aider Ezra à surmonter les divergences avec Ève et éviter la dislocation de leur histoire d'amour ? Dans ce premier roman traversé par une ironie désopilante, l'auteur fait le portrait d'une génération confrontée à des injonctions contradictoires - épanouissement, générosité, cynisme, corruption - et qui cherche par tous les moyens à tenir en équilibre

À propos de l’auteur

Noham Selcer est né à Paris en 1990. À 18 ans, il devient professeur de mathématiques en lycée. Par la suite, il enseigne également en classes préparatoires puis publie deux ouvrages de mathématiques aux éditions Ellipses. En 2014, il décide de se consacrer au théâtre. Il rejoint les cours Florent puis intègre le conservatoire du 10e arrondissement. Il écrit cette année-là sa première pièce, Ils sont nés là, qui sera jouée au Théâtre du Rond-Point en 2015 lors du concours Conservatoires en Scène. Pierre Notte collabore à la mise en scène de ce texte. Il poursuit sa formation au conservatoire du 10e et écrit Thanatopraxie, jouée au Théâtre du Rond-Point en 2017, une nouvelle fois en collaboration avec Pierre Notte. En 2018, il écrit sa troisième pièce, Chacun son dimanche soir, publiée en 2019 aux éditions Riveneuve. Il intègre la promotion VI de l’École du Nord en tant qu’auteur. En 2022, l’École des Loisirs publie sa première pièce jeunesse, Longtemps après la Peste. Il remporte cette année-là le concours Prémisses avec sa pièce Nord Infini. Son premier roman, Les Chaînes de Markov, est publié chez Gallimard en février 2024.

500 ans d’histoire, sapeurs-pompiers de Besançon

Résumé :

Illustré de plus de 500 photos, cet ouvrage constitue une référence et un authentique ouvrage historique sur les sapeurs-pompiers de Besançon. On peut y découvrir l’organisation, les évolutions humaines, matérielles et technologiques mises en œuvre pour lutter contre ce fléau, les combats livrés au quotidien pour la vie, ainsi que les faits marquants précisément relatés à travers cinq siècles d’histoire.

À propos de l’auteur

Le commandant Sébastien Freidig, est sapeur-pompier professionnel à Besançon. Il a commandé le centre de secours principal de Besançon centre de 2016 à 2024. Il est aujourd’hui chef de groupement au service départemental d’incendie et de secours du Doubs. Membre de la commission nationale d’histoire des sapeurspompiers de France, il est à l’origine de nombreuses publications et conférences historiques relatives à l’histoire de sa corporation.