Jeudi 30 Octobre 2025
La Cluse-et-Mijoux
Faits Divers

Deux blessés dans un carambolage à La Cluse-et-Mijoux

Publié le 30/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 30/10/2025 - 17:33

Un accident de la circulation s’est produit dans l’après-midi du jeudi 30 octobre 2025 sur la RN 57 à la Cluse-et-Mijoux. D'après les secours, au moins deux personnes ont été blessées dans l’accident. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Un choc frontal entre deux véhicules vers 13h50 a ensuite entraîné une collision en chaîne de cinq voitures au total. 

Les sapeurs-pompiers ont transporté deux victimes en direction de l’hôpital de Pontarlier. 

Publié le 30 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
