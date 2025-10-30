Deux blessés dans un carambolage à La Cluse-et-Mijoux

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Un accident de la circulation s’est produit dans l’après-midi du jeudi 30 octobre 2025 sur la RN 57 à la Cluse-et-Mijoux. D'après les secours, au moins deux personnes ont été blessées dans l’accident.

Un choc frontal entre deux véhicules vers 13h50 a ensuite entraîné une collision en chaîne de cinq voitures au total.

Les sapeurs-pompiers ont transporté deux victimes en direction de l’hôpital de Pontarlier.