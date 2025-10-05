Deux cambrioleurs pris la main dans le sac à Besançon

Deux personnes, dont un mineur, ont été interpellées en flagrant délit par la police de Besançon alors qu’ils étaient en train de cambrioler un restaurant asiatique de Besançon le 3 octobre 2025.

Alors qu’ils étaient en patrouille dans le quartier Battant, les policiers ont constaté que l’une des vitres de l’établissement était brisée. Ils ont alors procédé à la fouille des lieux et se sont rendu compte que l’une des pièces et le tiroir caisse avaient été fouillés. Les agents ont également remarqué deux personnes dissimulées à l’intérieur.

Les deux individus ont aussitôt été interpellés puis placés en garde à vue.

L’un d’entre eux est un mineur de 16 ans. Il a écopé d’un avertissement par le délégué du procureur. L’autre personne est un homme de 41 ans, fortement alcoolisé au moment de son interpellation. Entendu après dégrisement, il n’a pu que reconnaître les faits lors de son audition par les enquêteurs. Il a reçu une convocation judiciaire pour le mois d’avril 2026.