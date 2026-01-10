Samedi 10 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Deux corps carbonisés découverts dans une voiture en feu à Besançon

Publié le 10/01/2026 - 07:33
Mis à jour le 10/01/2026 - 07:34

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vendredi 9 janvier 2026 vers 22h45 rue Thomas Edison, à Besançon, pour un feu de véhicule.

© Élodie R.
© Élodie R.

À l’arrivée des secours, le véhicule était totalement embrasé. Au cours des opérations d’extinction, deux corps carbonisés ont été découverts à l’intérieur de l’habitacle.

Les circonstances de l’incendie et de la présence des victimes dans le véhicule ne sont pas connues à ce stade. Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer les causes du sinistre et les conditions dans lesquelles le drame s’est produit.

Pour les besoins de l’intervention et des constatations, la circulation a été totalement interrompue sur la rue Thomas Edison.

Publié le 10 janvier à 07h33 par Alexane
