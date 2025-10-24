Vendredi 24 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Deux jeunes interpellés sans permis et avec des armes dans leur véhicule à Besançon

Publié le 24/10/2025 - 16:40
Mis à jour le 24/10/2025 - 16:36

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2025, une patrouille de police a interpellé deux frères âgés de 16 et 18 ans pour  défaut de permis et port d’armes sans motif légitime rue Léonce Pingaud à Besançon. 

© D Poirier
© D Poirier

Les policiers ont contrôlé le véhicule vers 4h50. Les deux occupants de la voiture, deux jeunes hommes âgés de 16 et 18 ans, ont été contrôlés en possession d’une matraque et d’un couteau à lame verrouillée. D’après les policiers, ils seraient restés évasifs sur la raison du transport de ces objets mais suggéraient avoir un litige avec un tiers. 

Lors du contrôle, il est ressorti que le conducteur de la voiture n’était pas titulaire du permis de conduire. Ils ont tous les deux été interpellés et placés en garde à vue. 

Le mineur non poursuivi

Lors de leur audition, ils ont reconnu les faits et le plus âgé a indiqué aux policiers avoir pris le véhicule de sa mère sans son accord. Concernant le port d’arme, il a précisé que la matraque se trouvait déjà dans le véhicule et n’a donné aucune raison particulière quant à la présence de cet objet dans le véhicule de sa mère. 

Le plus jeune des deux frères a indiqué aux policiers qu’il gardait ce couteau sur lui pour se défendre en cas d’agression.

Les deux mis en cause ont été remis en liberté à l'issue de l'enquête. Le conducteur du véhicule s’est vu notifier une convocation devant le délégué du procureur dans le cadre d’une ordonnance pénale pour le mois de mars 2026. La police précise encore que le mineur n’a pas été poursuivi dans cette affaire.

arme couteau interpellation police

Publié le 24 octobre à 16h40 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

Sondage

 10.75
légère pluie
le 24/10 à 15h00
Vent
5.97 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
100 %
 