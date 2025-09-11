Jeudi 11 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

Deux SDF interpellés pour avoir volé un sac dans une poussette à Besançon

Publié le 11/09/2025 - 11:48
Mis à jour le 11/09/2025 - 11:34

Dans l’après-midi du 9 septembre 2025, deux individus sans domicile fixe ont été interpellés par la police pour un vol commis rue Gustave Courbet à Besançon. 

©Alexane Alfaro © Alexane Alfaro

Les faits se sont produits peu avant 15h. Deux hommes se sont emparés du sac à dos d'une femme qui était posé dans la poussette de son enfant en bas âge alors qu’elle se promenait dans le centre-ville. Son conjoint a tenté de rattraper les deux mis en cause sans toutefois y parvenir. Il a cependant pu prévenir un équipage de la police municipale qui a aussitôt pris contact avec le centre de supervision urbaine. 

Les auteurs du vol ont été localisés à hauteur du pont Battant, où ils ont pu être rapidement interpellés par la police municipale. Ramenés à l’hôtel de police, ils ont été placés en garde à vue. 

Le sac à dos volé a été retrouvé et une plainte a été déposée par les victimes. 

Âgé de 47 ans, le principal suspect a reconnu être l’auteur du vol. L’homme âgé de 49 ans qui l’accompagnait a nié toute implication et participation au délit. À l’issue de l’enquête, le premier a écopé d’une convocation judiciaire pour le mois de mars 2026 tandis que le second n’a pas été poursuivi et a été laissé libre. 

Publié le 11 septembre à 11h48 par Elodie Retrouvey
