Deux SDF interpellés pour avoir volé un sac dans une poussette à Besançon

Dans l’après-midi du 9 septembre 2025, deux individus sans domicile fixe ont été interpellés par la police pour un vol commis rue Gustave Courbet à Besançon.

Les faits se sont produits peu avant 15h. Deux hommes se sont emparés du sac à dos d'une femme qui était posé dans la poussette de son enfant en bas âge alors qu’elle se promenait dans le centre-ville. Son conjoint a tenté de rattraper les deux mis en cause sans toutefois y parvenir. Il a cependant pu prévenir un équipage de la police municipale qui a aussitôt pris contact avec le centre de supervision urbaine.

Les auteurs du vol ont été localisés à hauteur du pont Battant, où ils ont pu être rapidement interpellés par la police municipale. Ramenés à l’hôtel de police, ils ont été placés en garde à vue.

Le sac à dos volé a été retrouvé et une plainte a été déposée par les victimes.

Âgé de 47 ans, le principal suspect a reconnu être l’auteur du vol. L’homme âgé de 49 ans qui l’accompagnait a nié toute implication et participation au délit. À l’issue de l’enquête, le premier a écopé d’une convocation judiciaire pour le mois de mars 2026 tandis que le second n’a pas été poursuivi et a été laissé libre.