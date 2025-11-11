Deux voitures prennent feu après s’être percutées

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les faits se sont produits ce mardi 11 novembre 2025 vers 6h40 sur la RD492 à Gonsans.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour accident de la circulation impliquant deux voitures avec un début d’incendie. A l’arrivée des secours le deux véhicules étaient totalement embrasés.

Tous les occupants avaient pu sortir des voitures avant l’arrivée des secours. Au total, quatre personnes se trouvaient dans les voitures : un jeune homme âgé de 20 ans est sorti indemne, deux autres hommes de 20 et 22 ans ont été légèrement blessés. Un autre jeune homme de 20 ans, a été gravement blessé.

Les trois victimes ont été transportées sur le CHU Jean Minjoz.