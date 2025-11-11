Mardi 11 Novembre 2025
Gonsans
Faits Divers

Deux voitures prennent feu après s’être percutées

Publié le 11/11/2025 - 17:57
Mis à jour le 11/11/2025 - 17:57

Les faits se sont produits ce mardi 11 novembre 2025 vers 6h40 sur la RD492 à Gonsans.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour accident de la circulation impliquant deux voitures avec un début d’incendie. A l’arrivée des secours le deux véhicules étaient totalement embrasés.

Tous les occupants avaient pu sortir des voitures avant l’arrivée des secours. Au total, quatre personnes se trouvaient dans les voitures : un jeune homme âgé de 20 ans est sorti indemne, deux autres hommes de 20 et 22 ans ont été légèrement blessés. Un autre jeune homme de 20 ans, a été gravement blessé.

Les trois victimes ont été transportées sur le CHU Jean Minjoz.

Publié le 11 novembre à 17h57 par Hélène L.
