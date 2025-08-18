Lundi 18 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Dijon
Faits Divers

Dijon : un homme de 29 ans arrêté en Espagne et mis en examen pour meurtre

Publié le 18/08/2025 - 08:49
Mis à jour le 18/08/2025 - 08:47

Un homme de 29 ans a été interpellé en Espagne et mis en examen à Dijon dans le cadre de l'enquête sur le meurtre en 2024 par balles d'un homme en lien avec le trafic de drogue, a indiqué le 14 aout dernier le parquet.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

L'homme, déjà connu pour des infractions liées aux stupéfiants, a été mis en examen pour "meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs", infractions reprochées en état de récidive légale, et placé en détention provisoire, a précisé dans un communiqué le Procureur de la République à Dijon, Olivier Caracotch.

Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, le mis en cause est "très défavorablement connu de la justice, notamment pour des atteintes aux biens et des infractions en lien avec les stupéfiants", selon le texte. 

En Espagne sous une fausse identité

Il résidait en Espagne sous une fausse identité et y a été interpellé le 16 juin. Il est "susceptible d'être impliqué" dans le meurtre commis en bande organisée survenu à Talant le 17 mars 2024, dans un contexte d'une montée de violences liée à la drogue qui avait fait craindre une "marseillisation" de la capitale bourguignonne.

Les faits avaient eu lieu dans un quartier sensible de Talant connu pour être le théâtre de trafic de stupéfiants. La victime était installée avec d'autres devant un hall d'immeuble quand elle a été atteinte par une rafale d'arme à feu tirée d'un véhicule.

Douze personnes au total ont été mises en examen dans le cadre de cette information judiciaire.

(AFP)

meurtre mise en examen parquet

Publié le 18 aout à 08h49 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Offre d'emploi : la Ville de Besançon recrute des animateurs périscolaires
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 22.55
ciel dégagé
le 18/08 à 09h00
Vent
1.33 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
87 %
 