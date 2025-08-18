Dijon : un homme de 29 ans arrêté en Espagne et mis en examen pour meurtre

Un homme de 29 ans a été interpellé en Espagne et mis en examen à Dijon dans le cadre de l'enquête sur le meurtre en 2024 par balles d'un homme en lien avec le trafic de drogue, a indiqué le 14 aout dernier le parquet.

L'homme, déjà connu pour des infractions liées aux stupéfiants, a été mis en examen pour "meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs", infractions reprochées en état de récidive légale, et placé en détention provisoire, a précisé dans un communiqué le Procureur de la République à Dijon, Olivier Caracotch.

Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, le mis en cause est "très défavorablement connu de la justice, notamment pour des atteintes aux biens et des infractions en lien avec les stupéfiants", selon le texte.

En Espagne sous une fausse identité

Il résidait en Espagne sous une fausse identité et y a été interpellé le 16 juin. Il est "susceptible d'être impliqué" dans le meurtre commis en bande organisée survenu à Talant le 17 mars 2024, dans un contexte d'une montée de violences liée à la drogue qui avait fait craindre une "marseillisation" de la capitale bourguignonne.

Les faits avaient eu lieu dans un quartier sensible de Talant connu pour être le théâtre de trafic de stupéfiants. La victime était installée avec d'autres devant un hall d'immeuble quand elle a été atteinte par une rafale d'arme à feu tirée d'un véhicule.

Douze personnes au total ont été mises en examen dans le cadre de cette information judiciaire.

