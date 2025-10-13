Lundi 13 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
SAÔNE-ET-LOIRE (71)
Faits Divers

Dispersion d'une rave sauvage en Saône-et-Loire : 3 gendarmes blessés et 3 arrestations   

Publié le 13/10/2025 - 09:53
Mis à jour le 13/10/2025 - 09:35

Trois gendarmes ont été légèrement blessés et trois fêtards interpellés après un violent affrontement lors de la dispersion samedi 11 octobre 2025 d'une rave party illégale en Saône-et-Loire, a annoncé dimanche soir la préfecture.

© Élodie R.
© Élodie R.

Alertés samedi matin par des riverains que près de 200 personnes installaient dès l'aube une fête non autorisée dans une clairière de la forêt de Semur-en-Brionnais, un premier effectif de gendarmes a demandé de couper la musique, "au niveau sonore déjà élevé", écrit la préfecture dans un communiqué.

Les organisateurs de la rave party, que l'AFP n'a pas été en mesure de joindre, n'ont pas voulu partir selon les autorités, et le préfet de Saône-et-Loire et la procureure de la République de Mâcon ont dès lors décidé d'une intervention des forces de l'ordre.

Plus de 75 gendarmes ont été déployés et, après un "dernier contact" vers 14H00 pour demander aux fêtards d'évacuer, ils ont progressé vers la clairière, "face à une quarantaine d'individus hostiles, au visages dissimulés" et "sous une sous une pluie de projectiles (bouteilles en verre, pierres, morceaux de bois, cocktails Molotov, bombes agricoles, tirs de mortier)", poursuit la préfecture.

Trois militaires blessés

"L'emploi de la force" ayant été "rendue absolument nécessaire", les gendarmes ont utilisé "des grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement et des lanceurs de balles de défense", selon le communiqué. Ils ont réussi à saisir la sono, maintenir les fêtards à distance et finalement fait évacuer les lieux à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Mâcon. 

"Le bilan fait état de trois militaires blessés" par des "projectiles et l'explosion de bombes agricoles", selon le communiqué, des blessures "légères", a précisé la préfecture à l'AFP. "Trois individus formellement identifiés comme auteurs de jets de projectiles ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences avec armes sur dépositaires de l'autorité publique", conclut le texte.

(AFP)

blessés gendarme rave party

Publié le 13 octobre à 09h53 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 8.53
ciel dégagé
le 13/10 à 09h00
Vent
2.4 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
99 %
 