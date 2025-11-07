Droit des enfants et mineurs étrangers : Sol Mi Ré appelle au rassemblement le 19 novembre à Besançon

Sol Mi Ré s’associe à l’appel de la Coordination nationale des mineur(e)s isolé(e)s en lutte contre le racisme d’État et pour l’égalité des droits, qui organise des actions similaires dans de nombreuses villes. L’association bisontine souhaite ainsi inscrire ce rassemblement local dans un mouvement national de mobilisation en faveur des droits des enfants et des jeunes exilés.
Un contexte politique jugé préoccupant
Dans son communiqué, Sol Mi Ré évoque un climat politique tendu : "Dans un contexte de montée de l’extrême droite et du racisme d'État, nous devons être nombreux·ses à soutenir toutes les personnes exilées en lutte pour leurs droits."
L’association appelle la population à se mobiliser pour défendre l’égalité et la dignité des enfants et adolescents étrangers pris en charge dans le département.
- Le rendez-vous est donné le 19 novembre à 14h30 place Pasteur à Besançon.