Droit des enfants et mineurs étrangers : Sol Mi Ré appelle au rassemblement le 19 novembre à Besançon

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’association Sol Mi Ré à Besançon, appelle à un rassemblement le 19 novembre. Dans un communiqué diffusé cette semaine, l’association affirme : "Nous continuons à observer quotidiennement les manquements des droits des mineurs étrangers dans le Département du Doubs."

Sol Mi Ré s’associe à l’appel de la Coordination nationale des mineur(e)s isolé(e)s en lutte contre le racisme d’État et pour l’égalité des droits, qui organise des actions similaires dans de nombreuses villes. L’association bisontine souhaite ainsi inscrire ce rassemblement local dans un mouvement national de mobilisation en faveur des droits des enfants et des jeunes exilés.

Un contexte politique jugé préoccupant

Dans son communiqué, Sol Mi Ré évoque un climat politique tendu : "Dans un contexte de montée de l’extrême droite et du racisme d'État, nous devons être nombreux·ses à soutenir toutes les personnes exilées en lutte pour leurs droits."

L’association appelle la population à se mobiliser pour défendre l’égalité et la dignité des enfants et adolescents étrangers pris en charge dans le département.