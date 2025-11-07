Vendredi 7 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Social

Droit des enfants et mineurs étrangers : Sol Mi Ré appelle au rassemblement le 19 novembre à Besançon

Publié le 07/11/2025 - 16:26
Mis à jour le 07/11/2025 - 15:00

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’association Sol Mi Ré à Besançon, appelle à un rassemblement le 19 novembre. Dans un communiqué diffusé cette semaine, l’association affirme : "Nous continuons à observer quotidiennement les manquements des droits des mineurs étrangers dans le Département du Doubs."

© Ralphs_Fotos/Pixabay
© Ralphs_Fotos/Pixabay

Sol Mi Ré s’associe à l’appel de la Coordination nationale des mineur(e)s isolé(e)s en lutte contre le racisme d’État et pour l’égalité des droits, qui organise des actions similaires dans de nombreuses villes. L’association bisontine souhaite ainsi inscrire ce rassemblement local dans un mouvement national de mobilisation en faveur des droits des enfants et des jeunes exilés.

Un contexte politique jugé préoccupant

Dans son communiqué, Sol Mi Ré évoque un climat politique tendu : "Dans un contexte de montée de l’extrême droite et du racisme d'État, nous devons être nombreux·ses à soutenir toutes les personnes exilées en lutte pour leurs droits."
L’association appelle la population à se mobiliser pour défendre l’égalité et la dignité des enfants et adolescents étrangers pris en charge dans le département.

  • Le rendez-vous est donné le 19 novembre à 14h30 place Pasteur à Besançon.

département du doubs droits de l'enfant mineur isolé rassemblement sol mi ré

Publié le 7 novembre à 16h26 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

Besançon
Social

Droit des enfants et mineurs étrangers : Sol Mi Ré appelle au rassemblement le 19 novembre à Besançon

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’association Sol Mi Ré à Besançon, appelle à un rassemblement le 19 novembre. Dans un communiqué diffusé cette semaine, l’association affirme : "Nous continuons à observer quotidiennement les manquements des droits des mineurs étrangers dans le Département du Doubs."

département du doubs droits de l'enfant mineur isolé rassemblement sol mi ré
Publié le 7 novembre à 16h26 par Alexane
Besançon
Social Société

Près de 2.000 ainés bisontins attendus aux prochains rendez-vous de l’âge à Micropolis

Organisés par la Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon, avec la participation du lycée Pergaud et de l’Assemblée des sages, les Rendez-Vous de l’Âge se tiendront le 4 novembre 2025 à Micropolis Besançon. Près de 2.000 ainés bisontins de plus de 65 ans réunis autour d’un programme riche ayant pour thème la musique sont attendus.

ainés seniors
Publié le 27 octobre à 09h42 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

Prendre soin de ceux qui soignent : une nouvelle initiative à Besançon

Face au mal-être croissant des professionnels de santé, CaPaciTéS Besançon et Métropole et l’association Le Don du Souffle (DDS) lancent une série d’ateliers destinés à améliorer le quotidien des soignants et à renforcer le lien entre eux. "Prendre soin des professionnels de santé : une priorité", rappellent les porteurs du projet dans leur communiqué du 17 octobre 2025.

bien-être don du souffle mal-être soignant
Publié le 17 octobre à 17h18 par Alexane
Franche-Comté
Social

Revalorisation des retraites complémentaires : la CGT appelle à la mobilisation le 17 octobre à Besançon et Belfort

À la veille du conseil d’administration de l’AGIRC-ARRCO, qui doit décider ce vendredi 17 octobre de la revalorisation des retraites complémentaires, la CGT appelle salarié(e)s et retraité(e)s à se mobiliser. Le syndicat dénonce une politique patronale qu’il juge défavorable au pouvoir d’achat des retraités.

agirc-arrco cgt manifestation mobilisation retraite retraite complémentaire
Publié le 16 octobre à 16h30 par Alexane
Besançon
Santé Social

La résidence autonomie Les Salins de Bregille se renouvelle après un an de travaux

Présente depuis plus d’un demi-siècle sur les hauteurs de Besançon, la Résidence autonomie Les Salins de Bregille vient d’achever une importante phase de rénovation, a-t-on appris le 15 octobre 2025. Une transformation qui marque une nouvelle étape de son histoire…

gérontologie handicap les salins de bregille rénovation résidence autonomie
Publié le 16 octobre à 09h35 par Alexane
Saint-Vit
Social

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

La Mutualité Française Comtoise annonce la pose de la première pierre de sa future Résidence Autonomie à Saint-Vit, mercredi 22 octobre 2025. Cette étape marque la deuxième phase d’un ambitieux projet gérontologique, après la construction de l’Ehpad L’orée du Doubs, un établissement de 88 places actuellement en phase d’achèvement.

gérontologie maison de retraite mutualité comtoise mutualité française résidence autonomie retraite
Publié le 16 octobre à 08h44 par Alexane
Franche-Comté
Economie Social

En Franche-Comté, les Casques Bleus accompagnent les chefs d’entreprise en détresse

L’association Casques Bleus 25 a tenu jeudi 9 octobre 2025 une conférence de presse à Besançon pour présenter son dispositif d’accompagnement des dirigeants d’entreprise en difficulté. Créée en janvier 2024, la structure départementale fait partie du réseau Casques Bleus France, né en 2018 dans le Nord Franche-Comté à la suite du suicide d’un chef d’entreprise.

accompagnement casques bleus entreprises
Publié le 9 octobre à 18h00 par Alexane
Besançon
Santé Social

À Besançon, une mobilisation pour défendre les droits à la Sécurité sociale

Dans le cadre des 80 ans de la création de la sécurité sociale, une mobilisation mêlant le syndicat CGT et la fédération du Doubs du Parti communiste a été organisée devant les locaux de la CPAM du Doubs, rue Denis Papin à Besançon. L’occasion également de rappeler certaines revendications…

cgt cpam cpam du doubs sécurité sociale
Publié le 9 octobre à 17h30 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 9.46
nuageux
le 07/11 à 18h00
Vent
1.2 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
85 %
 