Lundi 10 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !

Publié le 10/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 07/11/2025 - 16:04

PUBLI-INFO • Besançon, capitale de l'humour ! Le Festival Drôlement Bien (du 22 au 25 janvier 2026) a frappé un grand coup pour sa nouvelle édition, confirmant son statut d'événement culturel majeur. L'engouement est tel que l'événement affiche déjà un succès retentissant.

Paul Mirabel © Fifou
Les grands remplaçants © Fifou
Merwane Benlazar © Exsteb
Michaël Gregorio © DR
© Adrien Touzot
Tom Baldetti © David Delaplace
Visite de la ville de Besançon © Adrien Touzot
Yoga pour les enfants © Adrien Touzot
Moguiz © Benjamin Guillonneau
Berengère Krief © Lou Escobar
Amandine Lourdel © Louis Lepron
© Maxime Steckle
Le rire sans limite : une programmation spectacles exceptionnelle

La ferveur du public bisontin pour le spectacle vivant n'est plus à prouver : de très nombreuses représentations sont déjà complètes ! Il est désormais trop tard pour applaudir des humoristes comme PAUL MIRABEL, GIEDRÉ, ADEL FUGAZI, AKIM OMIRI, MOGUIZ ou PAUL TAYLOR. Un succès qui souligne la qualité de la programmation.

Mais les plus belles pépites sont encore disponibles ! Préparez-vous à être bluffés par l'incroyable talent de MICHAËL GREGORIO le 23 janvier à Micropolis, le maître de l'imitation dont la performance vocale tient du génie. Le festival démarre en force le 22 janvier : pour cette première soirée, le public aura le choix entre le style déjanté et la folie théâtrale de TOM BALDETTI ou l'humour incisif et l'énergie du stand-up de SAMUEL BAMBI. Pendant ces 4 jours, la scène sera également chauffée par la folie collective de la troupe de DJAMIL LE SHLAG et LES GRANDS REMPLAÇANTS. Les spectateurs auront la chance de découvrir le style très remarqué de MERWANE BENLAZAR et l'irrévérence de MARC ROUGÉ, dont la réputation monte en flèche. Enfin, la nouvelle génération de stand-uppers, avec JASON BROOKERS, AMANDINE LOURDEL ou JONATHAN O'DONNELL, promet de faire de cette édition un laboratoire de rire inoubliable. Et cela vient de tomber : une nouvelle date de WALY DIA (la première était complète) le dimanche !

Au-delà du stand-up classique, le festival ose les formats inédits : le concept mystérieux "INTO THE BLACK" propose un spectacle d'humour dans l'obscurité totale. L'événement rend également hommage à l'humour frontalier avec une "SOIRÉE 100% BELGES". Enfin, les week-ends commencent bien avec les BRUNCH COMEDY, une formule gourmande et drôle pour les lève-tôt.

Le festival déborde des salles : cinéma et expériences ludiques

Le rire ne s'arrête pas aux portes de la scène, le festival s'associant au Megarama Beaux-Arts pour une incursion remarquée dans le cinéma. La programmation cinéma est un véritable hommage à la comédie culte et aux classiques populaires, allant des pépites françaises comme DIDIER, LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE et LA SOUPE AUX CHOUX à la magie familiale de CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE et COCO. L'expérience est particulièrement festive avec le CINÉ-KARAOKÉ MAMMA MIA! qui transformera la salle en chorale géante, encourageant la participation de tous.

Par ailleurs, le festival irrigue toute la ville avec des activités bonus participatives et loufoques pour tous les âges. L'esprit de jeu collectif est à l'honneur lors des gigantesques parties de LOUPS-GAROUS, où l'art de bluffer est essentiel. L'exploration de la ville se fait sur un ton décalé avec les VISITES DE LA VILLE, visites humoristiques de Besançon qui réécrivent l'histoire locale à travers le prisme de la comédie ou les VISITES THÉÂTRALISÉES au Musée du Temps. Pour les familles, des ateliers de DESSINS HUMORISTIQUES POUR LES ENFANTS éveillent la créativité. Enfin, le festival fait danser et “blind-tester” avec le HITSTER MUSIC BINGO. Surtout, après les spectacles, l'ambiance se déplace sous le chapiteau Magic Mirror place Granvelle pour les MAGIC PARTY. Dès 21h, ces soirées sont l'occasion de prolonger la fête : danser, boire un verre et profiter d'ambiances variées (Carte blanche à l'asso Le Cercle, Mighty Worm vs retour du Boogie, La Grande Boum, etc.).

Le dynamisme du Festival Drôlement Bien se manifeste aussi dans son rôle de pépinière : les TREMPLINS DRÔLEMENT BIEN reviennent pour repérer et propulser les humoristes émergents, tandis que l'art de l'IMPROVISATION reste au cœur de la programmation, soulignant l'importance de la création spontanée.

Il ne reste plus qu'à réserver vite les dernières places pour profiter de ce rendez-vous incontournable !

Infos pratiques

Publié le 10 novembre à 07h00
Culture

Besançon
