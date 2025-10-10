"D'un Réel vers une Abstraction" - Christian Fridelance s'expose à la Loge Tattoo à Besançon

L'artiste Christian Fridelance expose ses tableaux à la Loge Tattoo au 10 rue Bersot à Besançon pendant un mois jusqu'au 31 octobre 2025.

Passionné de dessins depuis l'enfance, il étudie les Beaux Arts à Besançon où il rencontre Jean Ricardon (1924-2018), professeur et artiste qui l'influence encore aujourd'hui dans son processus de création.

Christian poursuit une "quête de sobriété dans une production singulière menant à l'abstraction sans jamais oublier le sujet". Il se concentre sur l'expression des émotions à travers des formes, des couleurs et des textures plutôt que sur la représentation de figures concrètes.