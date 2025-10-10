"D'un Réel vers une Abstraction" - Christian Fridelance s'expose à la Loge Tattoo à Besançon

Passionné de dessins depuis l'enfance, il étudie les Beaux Arts à Besançon où il rencontre Jean Ricardon (1924-2018), professeur et artiste qui l'influence encore aujourd'hui dans son processus de création.
Christian poursuit une "quête de sobriété dans une production singulière menant à l'abstraction sans jamais oublier le sujet". Il se concentre sur l'expression des émotions à travers des formes, des couleurs et des textures plutôt que sur la représentation de figures concrètes.
- Du 1er au 31 octobre
- Tous les jours à partir de 15 heures sauf le dimanche
- En présence du peintre jeudi/vendredi/samedi de 15 H à 19 H30 ou sur rendez-vous Tel 07 81 38 07 14
- Galerie La Loge Tattoo shop - 10 rue Bersot à Besançon