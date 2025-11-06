Jeudi 6 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Grand Besançon Métropole
Nature Politique

Eaux pluviales : Grand Besançon Métropole veut préparer le territoire aux orages de demain

Publié le 06/11/2025 - 08:20
Mis à jour le 05/11/2025 - 17:46

Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.

©
©

Le Schéma directeur de gestion intégrée des eaux pluviales (SDGIEP), confié au bureau d’études SEPIA Conseils, a nécessité 24 mois de travail et la construction d’un modèle hydrologique et hydraulique à l’échelle des 68 communes du Grand Besançon.

Ce schéma se décline en trois volets :

  • Adapter la gestion des eaux pluviales aux enjeux d’évolution du territoire ;
  • Réduire les désordres existants ;
  • Accompagner les acteurs du territoire et instaurer une gouvernance adaptée.

Le volet 1, relatif au zonage pluvial, sera débattu lors du prochain conseil communautaire. Ce zonage, adossé au futur Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), cartographie les zones de ruissellement et fixe des règles pour favoriser l’infiltration locale des eaux de pluie.

Anticiper les effets du changement climatique

Depuis le 1er janvier 2018, GBM détient la compétence ”gestion des eaux pluviales”. Pour Christophe Lime, l’enjeu est d’anticiper :

”Aujourd’hui, on a un certain nombre de points noirs inondables et qui vont s’accentuer avec le changement climatique. Ce qu’on prend comme décision aujourd’hui, c’est anticiper sur l’avenir.”

La stratégie vise à réduire le ruissellement, favoriser la recharge des nappes phréatiques et limiter les conséquences humaines et matérielles des épisodes orageux. ”On fait un peu à l’envers de ce qu’on a pu faire ces dernières années”, souligne Christophe Lime. ”L’objectif, c’est de passer les paliers de sécheresse et de recharger les nappes.”

Des solutions d’aménagement alternatives

Le schéma promeut une gestion dite ”intégrée”, fondée sur des aménagements naturels : noues d’infiltration végétalisées, jardins de pluie, chaussées perméables ou réservoirs. Ces dispositifs, souvent moins coûteux que des réseaux enterrés, contribuent à la prévention des inondations, à la biodiversité urbaine et au rafraîchissement des espaces publics.

”Les règles qui sont proposées sont des leviers d’action pour apporter des solutions d’adaptation à ces changements irréversibles que nos espaces urbains doivent affronter”, indique le vice-président.

Des contraintes à venir pour les permis de construire

L’intégration du zonage pluvial au PLUi rendra ces prescriptions opposables aux autorisations d’urbanisme. Christophe Lime précise : ”Lorsque ce sera dans le PLUi, ce sera des obligations. Des contraintes supplémentaires seront demandées lors d’une demande de permis de construire. Ce sera embêtant à court terme, mais à long terme, il y aura moins de difficultés.”

Le règlement prévoit que l’eau de pluie soit infiltrée sur la parcelle ou à proximité, sauf exceptions liées aux contraintes géologiques ou de pollution. Les outils de dimensionnement des ouvrages seront mis à disposition des pétitionnaires, et les grands projets devront présenter un dossier technique validé par GBM.

Une dizaine de “points noirs” identifiés

Une dizaine de secteurs du territoire fait déjà l’objet d’une surveillance particulière tels que Boussières, Vaire, Morre, Pugey, Saône, et plus récemment Devecey.

”On a tout géolocalisé, on arrive à voir où il y a des zones de risques”, assure le vice-président.

L’épisode pluvieux du 1er octobre 2024 à Devecey, où des inondations ont touché des habitations, ”illustre la nécessité d’actions ciblées”, conforte-t-il. Une étude complémentaire sera lancée sur ce secteur.

”D’autres évènements interviendront certainement à l’avenir sur des zones qui n’ont pas encore connu d’inondation”, nous précise-t-on.

Une démarche concertée avec les communes

Les cartes du zonage pluvial ont été présentées et validées par les maires, assure la présidente de Grand Besançon Métropole. ”C’est notre responsabilité de mettre au courant les maires, mais ce sont aux maires d’informer les habitants”, a souligné Anne Vignot.

Cette concertation vise à faciliter l’appropriation des enjeux locaux et à préparer les communes à l’application des nouvelles règles. GBM envisage également de passer des conventions avec des agriculteurs ou propriétaires pour utiliser certains terrains comme zones d’expansion des crues.

anne vignot changement climatique christophe lime conseil communautaire eaux pluviales Grand Besançon Métropole orages pluie

Publié le 6 novembre à 08h20 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Grand Besançon Métropole
Nature Politique

Eaux pluviales : Grand Besançon Métropole veut préparer le territoire aux orages de demain

Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.

anne vignot changement climatique christophe lime conseil communautaire eaux pluviales Grand Besançon Métropole orages pluie
Publié le 6 novembre à 08h20 par Alexane
Baume-les-Dames
Nature

Le bébé lynx recherché sur le secteur de Baume-les-Dames a été retrouvé mort de faim…

Mise à jour • Le centre Athénas avait lancé un appel à signalement le 11 octobre dernier pour retrouver des jeunes lynx disparus suite au décès de leur mère, fauchée par une voiture. Après en avoir retrouvé deux, l’association tentait activement de retrouver le dernier de la fratrie. Il a été retrouvé mort de faim vendredi 24 octobre 2025...

centre athénas lynx
Publié le 28 octobre à 16h03 par Hélène L.
Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
Arc-et-Senans
Economie Nature

Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

dermatose bovine prefecture du doubs préfet du doubs rémi bastille réunion publique saline royale d'arc et senans
Publié le 20 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

En Bourgogne-Franche-Comté, on y vit longtemps, mais pas forcément en bonne santé...

Sondage

 10.75
couvert
le 06/11 à 09h00
Vent
1.17 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
67 %
 