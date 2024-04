Effondrement rue de Vesoul : encore 10 à 12 semaines nécessaires pour effectuer le remblaiement…

"Les études, investigations et travaux menés jusqu’ici permettent de dire que la période actuelle est une période charnière : un peu plus de visibilité sur les travaux restant à effectuer et leurs délais de réalisation pour le rétablissement de la route départementale 572", explique le Département qui indique que "10 à 12 semaines sont encore nécessaires pour mener à terme les opérations de remblaiement : fond de la cavité d’abord en préservant la circulation des eaux souterraines, coordination avec les gestionnaires de réseaux ensuite (Telecom, Électricité, Eau potable, Gaz, Assainissement) et enfin réfection de la chaussée – couche de roulement".

Il est également précisé que les travaux de terrassement et reconstruction du corps de chaussée seront coordonnés avec le maintien et la sécurisation des réseaux divers. Les différentes étapes se poursuivent en coordonnant les opérations concomitantes.

Le Département tient à rappeler que "l’ensemble des commerces restent accessibles pendant ces travaux".