En Bourgogne-Franche-Comté, le recul de l’emploi se confirme selon l’Insee

Au premier trimestre 2025, l’emploi salarié en Bourgogne-Franche-Comté continue son repli entamé fin 2024. La région compte désormais 990 200 salariés, soit une perte de 0,3 % sur le trimestre. L’Insee constate que ce retrait se concentre dans le secteur privé, en recul de 0,4 % pour le deuxième trimestre consécutif. Après un creux fin 2024, le secteur public est quant à lui stable dans la région. On ne constate pas la même chose au niveau national, où l’emploi est "quasi stable dans le privé comme dans le public" d’après l’étude.

Sur cette même période, l’emploi diminue dans la quasi-totalité des secteurs. "Sur les 3 300 emplois en moins, plus de 40 % concernent les services marchands hors intérim" note l’Insee. L’hébergement-restauration est quasi stable et seuls les services financiers sont en légère hausse. Affectées par une crise immobilière qui se prolonge, l’Insee souligne également que "la construction et les activités immobilières poursuivent le repli entamé début 2023". De même, l’emploi industriel se contracte pour le troisième trimestre consécutif. Enfin, l’emploi dans le commerce reste stable en début d’année malgré une consommation des ménages en repli.

En un an 7.600 salariés en moins dans la région

Sur un an, l’emploi salarié est en baisse de 7 600 salariés dans la région. Il "reste toutefois au-dessus de son niveau d’avant crise sanitaire" souligne l'Insee. Avec plus de 3 000 emplois de moins, le secteur privé concentre la totalité des pertes tandis que les effectifs sont stables dans le secteur public.

L’intérim et la construction sont les secteurs dans lesquels l’emploi se replie le plus fortement, respectivement de -6,3 % et -2,2 %. Le recul est également net dans les services marchands hors intérim (-1,3 %) où seul l’hébergement-restauration reste en légère hausse sur un an. Le recul est moins marqué dans l’industrie. "Les gains dans l’industrie agro-alimentaire, notamment, permettent d’atténuer les fortes pertes dans les fabrications d’autres produits industriels et de matériels de transport" relève l'Insee. Enfin, les services non marchands et le commerce sont en léger repli comparé à début 2024.

Au premier trimestre 2025, seule la Nièvre affiche un niveau d’emploi stable. Dans les autres départements de Bourgogne-Franche-Comté, l’emploi diminue. Le Territoire de Belfort est le plus touché (-1,2 %) malgré une nette hausse dans l’intérim. Il enregistre les plus fortes baisses de la région dans la construction et l’industrie. Il "subit les effets d’un transfert de personnel au sein de Stellantis, depuis le site de Bessoncourt vers celui de Sochaux dans le Doubs" indique l’Insee.