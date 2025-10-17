En images - Le Salon de l’habitat à Besançon... c’est parti !

Immobilier, rénovation, agencement, décoration, sécurité… Le Salon de l’habitat est un rendez-vous de propriétaires, futurs propriétaires, bricoleurs et bricoleuses, amateurs et amatrices de jardinage, expert ou non pour découvrir ou re-découvrir des entreprises locales. Cette année, l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon est présent notamment pour promouvoir sa fameuse carte de fidélité Bezac Fidélité.
De plus, tout au long du week-end, des conférences thématiques se tiennent dans l’espace dédié, ainsi que des ateliers et des animations. Voici le programme :
Conférences :
Samedi
- 11H30 – 12H30 – Octopousse : Comment aménager vos espaces extérieurs pour faire face aux défis climatiques tout en respectant la biodiversité ?
- 13H30 – 14H30 – Chambre FNAIM Franche-Comté : les pièges à éviter lors de l’achat d’un bien immobilier
- 18H40 – 19H30 – WelcHome in : mieux comprendre l’impact de votre intérieur sur votre bien-être
Dimanche
- 11H30 – 12H30 – Fédération ADMR du Doubs : L’Âge du Doubs, le nouveau concept d’Habitat inclusif de l’ADMR du Doubs ou comment penser la suite du maintien à domicile des seniors ?
- 13H30 – 14H30 – Chambre FNAIM Franche-Comté : investir dans l’immobilier locatif : opportunités et bonnes pratiques
Ateliers :
Samedi
- 11H30 – 12H30 – Atelier personnalisation de savons avec Salut Savon sur le stand n°E25
- 15H30 – 16H30 – Atelier création de cartes postales calligraphiées avec La Lettre à la Main sur le stand n°E25
- 18H – 18H40 – Atelier immersif – Comment poser les bases de votre intérieur idéal ? Comment créer un espace qui vous ressemble vraiment, qui vous soutient et vous ressource au quotidien ? avec WelcHome in
Dimanche
- 11H – 12H30 – Atelier réalisation de coussins avec Qwobolo sur le stand n°E25
- 15H30 – 16H30 – Atelier création de cartes aquarelles avec Mujo atelier sur le stand n°E25
- 15H30 – 16H30 – Organiser et ranger son intérieur : alléger, ranger, transmettre pour soi, pour ses proches et pour demain avec Bazar Envolé
Animations :
Recyclerie Créative : design engagé et insertion solidaire avec l’ADMR du Doubs
La Recyclerie Créative vous invite à découvrir un service innovant où design, savoir-faire artisanal et solidarité ne font qu’un. Dans cet atelier d’insertion, l’ADMR transforme des meubles et objets délaissés en pièces uniques et personnalisées, pensées pour sublimer vos intérieurs. Chaque relooking est réalisé à la main avec précision. Venez le découvrir sur leur stand !
Animations ludique avec la Maison de la Vache qui rit
Vivez une expérience originale à La Maison de La Vache qui rit ! Plongez dans l’univers ludique et créatif de la marque à travers des jeux en bois inspirés des célèbres portions, des animations autour de la BD et de l’histoire du logo, des énigmes à résoudre et une dégustation surprenante de la gamme Apéricube. Rencontrez l’équipe et découvrez toutes les offres dédiées aux groupes scolaires, de loisirs, spécialisés ou aux entreprises, ainsi que leur programmation.
Madam’ en concert
L’auteur compositrice et interprète, née à Marnay, chantera ses chansons dont elle tire l’inspiration de son vécu de femme, de mère et d’artiste.
Turab le magicien en déambulation
Découvrez Turab le Magicien et plongez dans un monde où l’impossible devient réalité !
Coaching déco avec Célia MH Interior
Envie de revoir un espace chez vous ? Réservez votre créneau de 30 minutes avec Célia LINIGER. Profitez également de visites 360° immersives : entrez dans un intérieur entièrement repensé comme si vous y étiez et tentez de gagner 1h30 de conseils déco à domicile !
Festijeux : jeux de construction pour enfant
Ensemble de 12 jeux de construction, possédant leur propre support, avec l’utilisation de matériaux très différents : sable sans eau, pierre, bambou, liège, bois d’écorce. Pour les petits bâtisseurs de cathédrales (à partir de 5 ans).
Découverte des formation ”en agencement” et ”espace” du lycée Ledoux
Professeurs, élèves et anciens étudiants viendront échanger sur les formations du Lycée Ledoux en agencement et espace et des perspectives d’avenir concernant le secteur et les métiers d’architecte.
Infos pratiques
- Salon de l’habitat
- Micropolis - 3 boulevard Ouest à Besançon
- Hall A1 et B1
- Ouvert vendredi de 10h à 22h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h
- Entrée gratuite à télécharger ici : tickets.micropolis.fr
- Sur place, tarif normal : 6 euros / Tarif réduit 4 euros (demandeurs d’emploi, de 16 à 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap)
- Gratuit pour les – de 16 ans