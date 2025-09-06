Enchères exceptionnelles à Besançon : les bibliothèques de deux érudits francs-comtois en vente

Une vente exceptionnelle aura lieu le vendredi 12 septembre à l’Hôtel des Ventes de Besançon. Elle sera dirigée par Me Jean-Paul Renoud-Grappin et portera sur une importante bibliothèque de voyages constituée par un collectionneur franc-comtois, enrichie de 30 lots de la bibliothèque de voyages d’un ancien député franc-comtois et 20 lots à divers, apprend-on dans un communiqué.

Cette collection rare propose un parcours à travers les récits d’explorateurs et de navigateurs des XVIIIe et XIXe siècles. Comme l’indique le communiqué, ”cette importante bibliothèque de livres de voyages constituée par un collectionneur passionné et érudit Franc-Comtois et un ancien député du Doubs nous mènera tout autour du globe, des pôles aux 5 continents”. Les enchérisseurs pourront ainsi retrouver des ouvrages de Bougainville, Cook, La Pérouse, Laplace, ou encore Dumont d’Urville.

Parmi les pièces phares, figure le Voyage autour du monde par les mers de l'Inde et de Chine exécuté sur la corvette de l'État La Favorite pendant les années 1830, 1831 et 1832, de Cyrille Laplace, accompagné de son volume de zoologie (n°77), estimé entre 10.000 et 12.000 €.

Autre ouvrage notable : le Journal de la Navigation autour du globe de la Frégate La Thétis et de la Corvette L'Espérance pendant les années 1824, 1825 et 1826, de Hyacinthe de Bougainville (n°64), également estimé entre 10.000 et 12.000 €.

Le catalogue inclut aussi des témoignages marquants sur l’histoire coloniale et l’esclavage. Le lot n°172 propose ainsi Le Code noir, de sinistre mémoire ; l’exemplaire de Dominique de Villepain, publié à Paris en 1767, avec une estimation de 1.000 à 1.500 €.

D’autres ensembles attirent l’attention, comme les Voyages d’un naturaliste d’Étienne Descourtilz (n°170), où l’auteur relate sa captivité à Saint-Domingue, estimé 3.000 à 4.000 €, ou encore l’Histoire Générale des Antilles habitées par les Français du père Du Tertre (n°171), estimée 5.000 à 5.500 €.

La vente ne se limite pas aux récits d’explorateurs : elle comprendra également des exemplaires remarquables de littérature, dont l’édition originale des Misérables de Victor Hugo, les Mémoires d’Outre-Tombe de Chateaubriand (n°9, estimation 2.000 à 2.500 €), ou encore un Rabelais de 1588. Des ouvrages d’histoire militaire et deux gravures monumentales de Jacques Callot viendront compléter l’ensemble.

