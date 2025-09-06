Samedi 6 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture Société

Enchères exceptionnelles à Besançon : les bibliothèques de deux érudits francs-comtois en vente

Publié le 06/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 05/09/2025 - 14:21

Une vente exceptionnelle aura lieu le vendredi 12 septembre à l’Hôtel des Ventes de Besançon. Elle sera dirigée par Me Jean-Paul Renoud-Grappin et portera sur une importante bibliothèque de voyages  constituée par un collectionneur franc-comtois, enrichie de 30 lots de la bibliothèque de voyages d’un ancien député franc-comtois et 20 lots à divers, apprend-on dans un communiqué.

Edition originale du voyage de Laplace, avec son volume de zoologie Laplace (Cyrille). Voyage autour du monde par les mers de l'Inde et de Chine exécuté sur la corvette de l'Etat La Favorite pendant les années 1830 ,1831 et 1832 © DR
Edition originale du voyage de Laplace, avec son volume de zoologie Laplace (Cyrille). Voyage autour du monde par les mers de l'Inde et de Chine exécuté sur la corvette de l'Etat La Favorite pendant les années 1830 ,1831 et 1832 © DR

Cette collection rare propose un parcours à travers les récits d’explorateurs et de navigateurs des XVIIIe et XIXe siècles. Comme l’indique le communiqué, ”cette importante bibliothèque de livres de voyages constituée par un collectionneur passionné et érudit Franc-Comtois et un ancien député du Doubs nous mènera tout autour du globe, des pôles aux 5 continents”. Les enchérisseurs pourront ainsi retrouver des ouvrages de Bougainville, Cook, La Pérouse, Laplace, ou encore Dumont d’Urville.

Parmi les pièces phares, figure le Voyage autour du monde par les mers de l'Inde et de Chine exécuté sur la corvette de l'État La Favorite pendant les années 1830, 1831 et 1832, de Cyrille Laplace, accompagné de son volume de zoologie (n°77), estimé entre 10.000 et 12.000 €. 

Autre ouvrage notable : le Journal de la Navigation autour du globe de la Frégate La Thétis et de la Corvette L'Espérance pendant les années 1824, 1825 et 1826, de Hyacinthe de Bougainville (n°64), également estimé entre 10.000 et 12.000 €.

Le catalogue inclut aussi des témoignages marquants sur l’histoire coloniale et l’esclavage. Le lot n°172 propose ainsi Le Code noir, de sinistre mémoire ; l’exemplaire de Dominique de Villepain, publié à Paris en 1767, avec une estimation de 1.000 à 1.500 €.

D’autres ensembles attirent l’attention, comme les Voyages d’un naturaliste d’Étienne Descourtilz (n°170), où l’auteur relate sa captivité à Saint-Domingue, estimé 3.000 à 4.000 €, ou encore l’Histoire Générale des Antilles habitées par les Français du père Du Tertre (n°171), estimée 5.000 à 5.500 €.

La vente ne se limite pas aux récits d’explorateurs : elle comprendra également des exemplaires remarquables de littérature, dont l’édition originale des Misérables de Victor Hugo, les Mémoires d’Outre-Tombe de Chateaubriand (n°9, estimation 2.000 à 2.500 €), ou encore un Rabelais de 1588. Des ouvrages d’histoire militaire et deux gravures monumentales de Jacques Callot viendront compléter l’ensemble.

Infos +

  • Les expositions publiques se tiendront le 11 septembre 2025 de 10h à 12h puis de 14h à 19h, ainsi que le 12 septembre 2025 de 9h à 11h45.
  • Le catalogue complet est consultable en ligne sur www.calameo.com, et la vente sera également accessible sur les plateformes www.interencheres.com et Drouot drouot.com.

bibliothèque jean-paul renoud-grappin livre vente aux enchères

Publié le 6 septembre à 18h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Société

Enchères exceptionnelles à Besançon : les bibliothèques de deux érudits francs-comtois en vente

Une vente exceptionnelle aura lieu le vendredi 12 septembre à l’Hôtel des Ventes de Besançon. Elle sera dirigée par Me Jean-Paul Renoud-Grappin et portera sur une importante bibliothèque de voyages  constituée par un collectionneur franc-comtois, enrichie de 30 lots de la bibliothèque de voyages d’un ancien député franc-comtois et 20 lots à divers, apprend-on dans un communiqué.

bibliothèque jean-paul renoud-grappin livre vente aux enchères
Publié le 6 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture Société

La Licra s’inquiète de la déprogrammation de R. Enthoven du festival Livres dans la boucle à Besançon

La section bisontine de la Licra (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) a exprimé cette semaine son inquiétude suite à la déprogrammation annoncée du philosophe Raphaël Enthoven dans le cadre du festival Livres dans la Boucle en septembre 2025. La décision fait suite à des propos tenus par l’essayiste sur le réseau social X le 15 août dernier.

gaza guerre licra livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 5 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, “rien dans mes propos ne justifie la censure”

+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.  

gaza livres dans la boucle réactions
Publié le 6 septembre à 17h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Les Passagers du Zinc fêtent leurs 10 ans : “Punaise, on a tenu 10 ans et on est assez fiers !”

Le café-concert Les Passagers du Zinc à Besançon, PDZ pour les intimes, célèbre en cette rentrée ses 10 ans sous la houlette de sa gérante Meghane Schevènement. Dix années de musique, de soirées improbables et d’engagement militant qui font de ce lieu un incontournable...

anniversaire bar café-concert inclusion les passagers du zinc meghane schevènement musique pdz rock
Publié le 5 septembre à 08h00 par Alexane

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 22.7
nuageux
le 06/09 à 18h00
Vent
2.21 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
68 %
 