Enfin un première victoire pour le BesAC

Cette fois, ça y est. Même s’il aura fallu attendre longtemps, très longtemps pour voir le BesAC ouvrir son compteur et inscrire sa première victoire de la saison 2025-2026, les Bisontins ont mis fin à une série noire de sept défaites consécutives en s’imposant vendredi 24 octobre 2025 contre Metz (82-65) dans un gymnase des Montboucons enfin rassasié.

Nationale 1 : BesAC - Metz 82-65 (32-17, 15-14, 14-14, 21-20)

Sur le rythme et dans l'intensité qui avaient marqué sa dernière prestation en Provence, le BesAC n'a pas laissé respirer d'entrée son adversaire lorrain qui s'est présenté sans son leader d'attaque l'Américain Turner. Mais le BesAC n'a que très peu sollicité aussi son ailier US Fred Thomas (5 minutes) trop fraîchement rétabli.

Le collectif bisontin a donc vite pris le pas sur son opposant avec une défense très solide (seulement 31 pts encaissés en 20 minutes) et des mouvements offensifs bien orchestrés et ponctués d'une belle réussite à 3 points signée conjointement par David Hook (3/4 et 13 pts) et Hugo Cluysen (2/3 et 11 pts), bien aidés par le jeune Auguste Cagnet et Calvin Jubenot, avec un pourcentage global derrière l'arc jamais encore atteint cette saison en une mi-temps : 8/16 à 50 % !

Jusqu'à + 24 de break

À la pause, le BesAC pouvait faire valoir un bon matelas (47-31). Mais, voilà, Metz est revenu des vestiaires avec des velléités qui avaient monté d'un ton. Ce qui permettait à l'équipe visiteuse de grignoter l'avance locale et de revenir à 8 longueurs. Allait-on assister à un retour des hommes d'Alexandre Palfroy ? Non, car sentant très vite le danger gonfler, le BesAC reprenait les manettes en mains, volait quelques balles dans les mains adverses et reprenait ses distances, avec même un + 24 (69-45, 34e).

Mais jusqu'au bout, ce fut un rude combat, car Metz, se sachant battu, voulait absolument ne pas trop céder largement pour ne pas repartir sur les bords de la Moselle avec un panier-average trop déficitaire. À ce jeu, le BesAC a aussi bien joué le coup et a terminé avec une avance de 17 points sous la double houlette de la paire Idrissa Pouye - Pavel Bronner. Un joli coup double : la première victoire de la saison et un delta substantiel. Les joueurs bisontins pouvaient se laisser aller tout à leur joie qu'ils ont longtemps partagée avec leurs supporters qui avaient envahi le parquet.

Quelques chiffres pour souligner cette victoire : pas un seul quart-temps concédé, seulement 65 pts encaissés, 22 passes décisives, un 17/26 à 3 points pour un pourcentage de 40 %, et une évaluation globale à 101 contre 66 pour Metz. Et cela malgré un net déficit au rebond (22-42) avec 15 rebonds offensifs à l'actif de Metz, ce qu'il faudra bien sûr vite corriger.

En attendant la décision d'appel de la FFBB

Mais pas de quoi ternir le bonheur souriant de Laurent Kleefstra : "Depuis le temps qu'on l'attendait cette première victoire ! Qu'elle fait plaisir d'autant qu'on l'a obtenue avec la manière. Il faut savourer tous ensemble ce qui est le produit de notre travail sérieux. Cette victoire, c'est une victoire obtenue ensemble. Il ne faut pas pavoiser, mais cette fois j'ai bien l'impression qu'une équipe est née. Ne nous relâchons pas et continuons à travailler ".

Prochain match, vendredi à Saint-Vallier. Puis le BesAC jouera deux fois à domicile et au Palais des sports : le mardi 4 novembre contre Berck et le vendredi 7 novembre contre Salon-de-Provence.

À noter qu'on pourrait connaître cette semaine le verdict de la commission d'appel de la FFBB qui devait statuer vendredi à Paris sur le dossier du match d'ouverture du championnat Le Havre - BesAC et l'hypothétique qualification d'un joueur havrais. Peut-être que le match donné perdu au Havre en première instance pourrait être confirmé. Ce qui constituerait bien sûr une bonne nouvelle pour le BesAC qui récupérerait un point supplémentaire au classement. Affaire à suivre…

Les marqueurs

BesAC : Hook 18, Cluysen 16, Bronner 10, Nkombou 9, Jubenot 7, Eliezer-Vanerot 7, Pouye 6, Cagnet 6, Hanck 3, Thomas, Waltefaugle-Tempesta.

Metz : Seck 18, Portas 12, Beaubois 8, Bruno 6, Suarez 5, Lessort 5, Mnfir 4, Boundy 4, Bouvret 3.