Dimanche 7 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture

"Espoir" le nouveau single du rappeur bisontin Lukas Jee

Publié le 07/12/2025 - 11:04
Mis à jour le 04/12/2025 - 16:07

Après avoir construit les fondations de son propre label de musique (Double Siete) et d’un univers authentique, Lukas Jee revient avec un morceau profondément narratif. “Espoir” explore la traversée d’un hiver intérieur : une période glacée, rude, où chaque pas dans la nuit devient une épreuve mais aussi une révélation. Sorti le 5 décembre 2025, le titre est disponible sur toutes les plateformes de streaming. 

© DR
© Facebook Lucas Jee / Lotfax
1/2 - © DR
2/2 - © Facebook Lucas Jee / Lotfax

Le jeune rappeur, auteur-compositeur-interprète français, "poursuit son ascension artistique et affirme une nouvelle fois sa singularité" avec la sortie de son tout nouveau single : “Espoir”. Un titre décrit par son label comme "puissant, sombre et froid, qui marque une étape essentielle dans son évolution musicale".

Dans ce single, Lukas Jee "expose sans filtre les doutes, les ombres et les cicatrices qui l’ont accompagné, tout en révélant la force qu’il a trouvée pour avancer", peut-on lire dans le communiqué de presse. Entre errance nocturne, endurance mentale et lucidité froide, le morceau raconte comment il a su tenir le cap malgré le froid, malgré les tempêtes, jusqu’à apercevoir enfin une lueur au bout de la “noche”.

Ce single dévoile également "une dimension émotionnelle inédite, où l’artiste assume sa noirceur tout en revendiquant clairement sa résilience", souligne le communiqué. “Espoir”, c’est le récit d’un homme qui a défié ses propres ombres...et qui les a fait fuir.

Infos +

artiste musique rappeur

Publié le 7 décembre à 11h04 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

“Espoir” le nouveau single du rappeur bisontin Lukas Jee

Après avoir construit les fondations de son propre label de musique (Double Siete) et d’un univers authentique, Lukas Jee revient avec un morceau profondément narratif. “Espoir” explore la traversée d’un hiver intérieur : une période glacée, rude, où chaque pas dans la nuit devient une épreuve mais aussi une révélation. Sorti le 5 décembre 2025, le titre est disponible sur toutes les plateformes de streaming. 

artiste musique rappeur
Publié le 7 décembre à 11h04 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Roman : Charles Demouge parcourt les “Vacances mouvementées” d’un Franc-Comtois en Guyane

Auteur franc-comtois, Christian Demouge vient de sortir son dernier roman intitulé Vacances mouvementées en Guyane » le 4 décembre 2025 aux éditions du Panthéon. Au programme : aventure, suspense et course-poursuite au coeur de la jungle amazonienne pour un ingénieur franc-comtois meurtri par la perte de son épouse. 

charles demouge lecture roman
Publié le 6 décembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Que faire en décembre aux musées d’Art et du Temps de Besançon ?

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

exposition musée musée des beaux-arts musée du temps visite
Publié le 6 décembre à 10h01 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique

Municipale 2026 à Besançon : le syndicat de la filière des musiques actuelles adresse ses questions aux candidats

Dans la perspective des prochaines élections municipales des 15  et 22 mars 2026, le syndicat de la filière des musiques actuelles (SMA) souhaite engager un dialogue avec les diverses formations politiques. C’est pourquoi, il adresse un questionnaire aux candidats à l’élection municipale de Besançon…

municipale 2026 SMA
Publié le 5 décembre à 17h33 par Hélène L.
Nancray
Culture Economie

Au Musée des maisons comtoises, FCE met son savoir-faire au service d’un lieu de création artistique…

Lundi 1er décembre 2025, Pierre Contoz, président du Musée des maisons comtoises à Nancray et l'entreprise Franche-Comté Environnement (FCE) basée à Levier, ont signé une convention de mécénat portant sur l'aménagement extérieur de l'ancienne maison forestrière de Villeneuve d'Amont, récemment transformée en résidence artistique.

artiste création FCE mécénat musée des maisons comtoises pierre contoz résidence
Publié le 4 décembre à 10h58 par Alexane
Vesoul
Culture

“Captain Lafayette, les 7 soldats du temps”, un auteur vésulien signe un thriller fantastique

Les Éditions de Baudelaire a publié au printemps dernier Captain Lafayette, les 7 soldats du temps, un thriller fantastique signé Fred Ferry, un auteur originaire de la Haute-Saône. Le roman plonge les lecteurs dans un univers où le voyage dans le temps et les dilemmes moraux se mêlent à une intrigue mystérieuse.

autisme livre thriller
Publié le 30 novembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Besançon inaugure deux nouvelles places dédiées à des figures féminines : Janine Andrade et Irène Joliot-Curie

Aline Chassagne, adjointe à la maire de Besançon en charge de la Culture, a inauguré mercredi 26 novembre 2025 deux espaces publics désormais baptisés du nom de deux femmes marquantes : la violoniste bisontine Janine Andrade et la scientifique Irène Joliot-Curie. Ces deux cérémonies, tenues à une demi-heure d’intervalle, s’inscrivent dans la démarche municipale de féminisation des noms de rues et de valorisation des figures féminines dans l’espace public.

aline chassagne femme histoire inauguration patrimoine
Publié le 30 novembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Culture

”L’Incendie”, une premier recueil incandescent signé Sacha Constantin

Sacha Constantin, autrice bisontine, a publie l’été dernier L’Incendie, son premier recueil auto-édité. Connue sur Instagram sous le nom @sachagreen_, où elle partage depuis plusieurs années une écriture à mi-chemin entre ”exutoire et promesse”, elle présente aujourd’hui un projet poétique qui explore ce qui ”vacille, brûle, consume, éclaire et transforme”

incendie littérature recueil de poésie sacha constantin
Publié le 29 novembre à 10h30 par Alexane
Arc-et-Senans
Culture

Offenbach et Asaf Avidan rejoignent Sting et Gims au Saline Royale Live

Dix ans après le succès du concert de David Gilmoure à la Saline Royale d’Arc-et-Senans l’établissement a choisi de s’associer avec Please please pour produire un nouvel événement plein air live de grande envergure les 25 et 26 juillet prochain au sein du site classé Unesco. Les organisateurs ont annoncé ce jeudi 27 novembre 2025 en conférence de presse la venue de nouveaux artistes pour compléter la programmation. 

concert ng productions please please saline royale
Publié le 27 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon.

cadeau Citadelle de Besançon idée cadeau noël lampe noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 27 novembre à 08h00 par Macommune.info

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

Sondage

 9.65
pluie modérée
le 07/12 à 12h00
Vent
4.92 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
94 %
 