Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

Le championnat de France de para futsal adapté

Organisé par le Comité départemental Sport adapté du Doubs en partenariat avec le District Football Doubs Territoire de Belfort, le championnat de France de para futsal adapté se tiendra du 9 au 11 janvier au Palais des sports Ghani Yalouz ainsi qu’à l’UFR Staps.

Ce week-end regroupera toutes les catégories du Sport Adapté à travers 25 équipes venues de toute la France. 305 sportifs et éducateurs sont attendus à Besançon ainsi qu’une trentaine de bénévoles.

Le 48e championnat de France de tir sportif (10/18 m)

La Société de Tir de Besançon a une nouvelle fois été retenue pour accueillir les Championnats de France de tir 10/18 m, qu’elle organisera pour la troisième fois du 26 au 31 janvier à Micropolis. Cet événement figure parmi les plus importantes manifestations européennes de tir sportif et réunira près de 3.000 athlètes. Il se distingue par une spécificité unique dans le paysage sportif français : les compétitions de para-tir et de tir valide y seront organisées conjointement, au sein d’un même rendez-vous.

Le festival Drôlement bien

Premier festival d’humour de France, le festival bisontin se tiendra pour sa 4e édition du 22 au 25 janvier dans plusieurs lieux : grand et petit Kursaal, Scénacle, cinéma Beaux-Arts,

Théâtre Ledoux, salle Proudhon, centre diocésain, Nouveau Théâtre de Besançon, Micropolis, auditorium du conservatoire, Comptoir général, La Rodia… Au programme : des one wo·man shows avec des artistes reconnu(e)s, des figures montantes et des espoirs de demain.

maCommune.info est partenaire de ce festival.

Les Interpôles féminins de Handball 2026

Du 30 janvier au 3 février, au Palais des sports Ghani Yalouz, pas moins de 224 joueuses issues de 14 pôles Espoir, dont 12 en métropole et 2 en Outre-mer, s’affronteront pour tenter de décrocher le titre de championnes de France. Véritable rendez-vous incontournable de la formation des handballeuses et vitrine du handball féminin, ce tournoi constitue un tremplin pour la révélation de futurs talents appelés à rejoindre les équipes de France jeunes.

Les élections municipales

Après avoir déposer leur liste à la préfecture, les candidat(e)s seront dans leur dernière ligne droite jusqu’au premier tour, dimanche 15 mars, puis le deuxième tour le 22 mars.

La Foire comtoise

La traditionnelle Foire comtoise se tiendra à Micropolis du vendredi 8 au dimanche 17 mai. Cette année, ce n’est pas un pays qui sera à l’honneur mais une ville, Naples et les mystères de Pompéi.

Le festival Bien urbain

Bien urbains revient en 2026 pour sa 13e édition au mois de juin à Besançon. Juste Ici, qui porte l’évènement, est une association culturelle dédiée au soutien et au développement de projets artistiques spécifiquement conçus pour l'espace public. Elle œuvre à positionner l'art comme un levier capable de modifier la perception du monde, en dehors des lieux culturels traditionnels et au cœur du quotidien des citoyens. L'objectif est de valoriser les artistes dont le travail s'inscrit dans cette démarche et de redonner une place centrale à l'art au sein des mutations urbaines. Cette approche permet de prendre du recul sur l'évolution de nos lieux communs et de questionner l'environnement quotidien.

Le Festival international de musique

Le Festival international de musique de Besançon Franche-Comté, créé en 1948, est l’un des plus anciens festivals de musique classique de France et un des plus renommés grâce à son Concours international de jeunes chefs d’orchestre. En 2026, il se déroulera vraisemblablement du 11 au 20 septembre dans plusieurs lieux bisontins.

Le festival Livres dans la boucle

Cette année, le festival littéraire se tiendra du 18 au 20 septembre. Chaque année, ce rendez-vous rassemble plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sous un grand chapiteau dans le parc Chamars mais aussi dans plusieurs lieux à Besançon et dans le Grand Besançon.

Le festival Détonation

Installé désormais dans et sous La Rodia, les festival Détonation revient pour une 13e édition les 25 et 26 septembre. Objectif : découvrir des artistes émergents ou en pleine montée dans de nombreux styles musicaux.

Le festival Du bitume et des plumes

Après avoir fêter ses 10 ans en 2025, le festival mêlant concerts, spectacles de cirque et de théâtre revient pour une 11e édition. Le programme sera à découvrir sur maCommune.info.

L’année se clôturera notamment avec les festivités de Noël.