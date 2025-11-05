Festival de la Paille : une dernière danse en 2026 avant de tirer sa révérence

Après un quart de siècle d’histoire, le festival de la Paille vivra finalement sa dernière édition en 2026. Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes, le Collectif Organisation en charge du festival est arrivé à la décision "lucide" de vivre un dernier été les 24 et 25 juillet prochain à Métabief. Pour autant, pas question de nostalgie, ni de se morfondre, le festival de La Paille 2026 sera "une apothéose, une célébration vivante, impertinente et lumineuse" promettent les organisateurs… qui envisagent déjà de renaître sous d’autres formes en 2027.

Malgré une belle 23e édition à l’énergie toujours intacte, le festival de la Paille 2025 s’était conclue par un triste bilan : un manque de 4.000 billets payants mettant en péril la survie du festival porté par l’association Collectif organisation. À ce jour, les organisateurs n’ont pas souhaité communiquer le montant exact du déficit lors de la conférence de presse de ce mercredi à la Rodia de Besançon. Mais il est suffisamment conséquent pour avoir mené à la décision finale que l’édition 2026 du festival de la Paille serait la dernière.

Comment en est-on arrivé là ?

La Paille est loin d’être un cas isolé. Le bilan 2025 du syndicat des musiques actuelles (SMA) a confirmé les tendances de 2024, à savoir la fragilité du modèle économique des festivals et l’explosion des charges, couplé à l’évolution des habitudes culturelles des publics. Une situation économique qui se dégrade encore et des festivals qui doivent faire face à un effet ciseau (charges qui explosent tandis que les recettes diminuent) préoccupant.

Un modèle économique fragile

Dans son bilan, le SMA tirait déjà la sonnette d’alarme en précisant que 47 % des festivals adhérents présentaient une édition 2025 déficitaire. Ce montant moyen des déficits a même bondi à 108.000€ en 2025 contre 75.000€ en 2024. À cela s’ajoutent encore les aléas climatiques qui contraignent parfois les organisateurs à annuler tout ou partie de leur programmation, la concurrence des programmations estivales des stades ou Zéniths alors qu’auparavant l’été n’était réservé qu’aux festivals ou encore des habitudes culturelles des publics qui évoluent.

Pour la Paille, comme pour bien d’autres festivals, le contexte économique et structurel actuel ne permet plus "de garantir la pérennité du festival dans des conditions sereines" confirme la directrice du festival Eugénie Burnier. Un constat partagé par la présidente du Collectif Organisation, Virginie Marion, dans notre vidéo.

Présents également à cette conférence de presse, les représentants du Bastion, de la Rodia ou encore du festival Rencontres et Racines tirent le même triste bilan. Mathieu Soberly, le directeur et programmateur du festival situé à Audincourt, a même annoncé que malgré une édition record de 44.000 festivaliers en 2025, il était lui aussi en déficit. Pire encore, la hausse des cachets d’artiste est telle que le festival n’aurait pas les moyens en 2026 de s’offrir les mêmes artistes programmés en 2025.

Des modes de consommation qui évoluent

Les programmateurs doivent également faire face à un "mode de consommation des gens qui a changé", souligne Aurélien Bouveret. Le programmateur de la Paille pointe également une "curiosité effritée" des spectateurs et souligne le fait que "découvrir une variété d’artistes ne répond plus à la demande des festivaliers". Ces derniers recherchent davantage de thématiques (rock, electro, metal, rap etc) par soirée, plutôt qu’une programmation éclectique ce qui "va à l’encontre de ce pour quoi on a fait le festival".

Alors, comment réinventer le festival de la Paille. C’est sur cette question que s’étaient quittés les organisateurs qui n’ont en réalité jamais arrêté de travailler pour tenter de donner une suite à cet événement qui se devait d’être "repensé pour mieux continuer". Ils avaient promis aux festivaliers une suite "sous une autre forme" afin d’éviter la mort pure et dure de la Paille. C’est finalement une dernière danse qui sera proposée aux festivaliers du Haut-Doubs et d’ailleurs, les organisateurs ayant privilégié "une fin choisie, et non subie".

Une dernière en apothéose

Ainsi est née l’idée de cette édition 2026, "celle de la dernière Paille comme une édition légendaire". Avec l’audace et l’engagement pour fil conducteur, le Collectif organisation entend faire de cette dernière édition une fête "vibrante, libre et généreuse" fidèle au festival et à ses valeurs.

Pour cette édition de clôture, qui se tiendra les 24 et 25 juillet à Métabief, l’ambition des organisateurs sera de proposer une programmation à la fois rétrospective et prospective, honorant 25 ans d’histoire tout en affirmant un regard résolument tourné vers l’avenir des musiques actuelles. L’idée étant pour la directrice de ne pas être "uniquement dans l’hommage" mais aussi dans l’envie de "sublimer, honorer et fêter" l’expérience festivalière. Pour autant, "on reste dans une situation économique difficile", rappelle Eugénie Burnier, "on ne fera pas flamber le budget".

Et la suite ?

Si l’événement de 2026 sera le dernier sous l’enseigne du festival de la Paille, le Collectif organisation promet toutefois de renaître sous d’autres formes. Mais de quelle manière concrètement, nous avons eu du mal à en savoir plus et pour une raison assez simple, c’est que les membres eux-mêmes n’ont pas encore défini la trajectoire qu’ils donneront à la suite. De ce côté là, "la page est encore blanche", souligne Virginie Marion mais cela promet d’être d’autant "plus inspirant" confirme la présidente dans notre vidéo.

Pour ceux qui voudraient avoir la chance de pouvoir dire "j’y étais", la billetterie de la dernière édition du festival de la Paille ouvrira le 7 novembre 2025 à 18h. Trois tarifs seront proposés : "pionner, voyageur et cavalier". Concrètement, plus les billets seront achetés tôt, moins ils coûteront chers. Le prix du pass 1 jour est de 36€, contre 63€ pour le pass 2 jours. Les tarifs grimperont ensuite plus on se rapprochera de la date du festival. La programmation sera quant à elle dévoilée en février 2026.