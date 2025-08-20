Festival des Mômes 2025 : la SNCF met en place des tarifs préférentiels

À l’occasion de la 23e édition du festival des mômes , qui se tiendra du 21 au 24 août 2025 à Montbéliard, SNCF voyageurs et la région Bourgogne-Franche-Comté annoncent ce mercredi 20 août la mise en place de tarifs préférentiels sur les trains Mobigo pour les festivaliers.

Les gares de départ en Bourgogne-Franche-Comté proposent ainsi des tarifs entre 6 et 26€ pour un aller-retour à destination de Montbéliard. Pour les enfants, quel que soit le point de départ, un tarif unique de 2€ est mis en place. Pour les enfants de moins de 4 ans, les billets sont gratuits.

Une solution "pratique et écologique"

Les trains Mobigo sont avancés comme une option "pratique, économique et respectueux de l’environnement", les lieux de festivités étant organisées au centre-ville de Montbéliard. "En choisissant le train, les familles contribuent à la réduction des émissions de CO2 et à la diminution des flux routiers pour se rendre au festival.", nous souligne-t-on dans le communiqué.

Comment se procurer un billet ?

Les billets sont disponibles exclusivement sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté, dans la limite des places disponibles.

