Festival des Mômes 2025 : la SNCF met en place des tarifs préférentiels

Publié le 20/08/2025 - 11:32
Mis à jour le 20/08/2025 - 09:41

À l’occasion de la 23e édition du festival des mômes, qui se tiendra du 21 au 24 août 2025 à Montbéliard, SNCF voyageurs et la région Bourgogne-Franche-Comté annoncent ce mercredi 20 août la mise en place de tarifs préférentiels sur les trains Mobigo pour les festivaliers.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les gares de départ en Bourgogne-Franche-Comté proposent ainsi des tarifs entre 6 et 26€ pour un aller-retour à destination de Montbéliard. Pour les enfants, quel que soit le point de départ, un tarif unique de 2€ est mis en place. Pour les enfants de moins de 4 ans, les billets sont gratuits.

Une solution "pratique et écologique"

Les trains Mobigo sont avancés comme une option "pratique, économique et respectueux de l’environnement", les lieux de festivités étant organisées au centre-ville de Montbéliard. "En choisissant le train, les familles contribuent à la réduction des émissions de CO2 et à la diminution des flux routiers pour se rendre au festival.", nous souligne-t-on dans le communiqué.

Comment se procurer un billet ?

Les billets sont disponibles exclusivement sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté, dans la limite des places disponibles.

Infos +

Pour plus d'informations, il est possible de contacter Mobigo :

  • Par téléphone au 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h)
  • Sur le site viamobigo.fr ou TER Bourgogne-Franche-Comté
  • Sur l'appli Mobigo
  • Dans les gares de la région Bourgogne-Franche-Comté
  • Sur les réseaux sociaux, notamment X (ex-Twitter)

festival des mômes mobigo sncf train

Publié le 20 aout à 11h32 par Salomé F. • Membre
