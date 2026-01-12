Lundi 12 Janvier 2026
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Festival des solutions écologiques : dépôt des dossiers de candidatures jusqu’au 27 février 2026

Publié le 12/01/2026 - 09:12
Mis à jour le 12/01/2026 - 09:09

La Région Bourgogne-Franche-Comté invite les personnes et associations agissant en faveur de l’alimentation locale et durable à présenter leurs initiatives avant le 27 février 2026 en déposant leur candidature en ligne. 

© Pexels : Photo de Kampus Production

Avec le festival des solutions écologiques, la Région a souhaité proposer en 2020, une initiative citoyenne destinée à informer et débattre de la transition écologique. 

Depuis son lancement, la Région rappelle que le festival a déjà valorisé plus de 528 actions et que 50 000 visiteurs ont ainsi pu découvrir de nombreuses initiatives locales. Face à ce succès, elle invite les candidats à prendre part à une 4e édition. 

Le festival aura lieu du 14 au 20 septembre 2026 dans toute la Bourgogne-Franhce-Comté et est ouvert à tous les habitants de Bourgogne du territoire qui souhaitent devenir « porteur de solutions » et contribuer à l’accélération de la transition écologique. 

Désireuse d’accompagner les habitantes et habitants de Bourgogne-Franche-Comté dans la réalisation de leurs projets, la Région rappelle qu’elle finance les projets jusqu’à 5.000€. L’objectif pour la Région étant de montrer "que des actions sont possibles en valorisant les actrices et les acteurs du territoire et permettre à tous de s’impliquer davantage localement, dans son territoire, selon ses moyens, ses envies, ses idées".

Les particuliers (même mineurs) ou associations, qui agissent en faveur de l'alimentation durable et locale, sont donc invités à déposer leur dossier de candidature avant le 27 février 2026.

Calendrier 

  • 27 février 2026: date limite de dépôt sur la plateforme Jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr
  • Instruction des dossiers jusqu'à fin avril 2026: évaluation de la pertinence et de la faisabilité selon des critères prédéfinis
  • Mi- mai 2026 : avis du jury
  • Juin 2026: vote des élus
  • 14 au 20 septembre 2026 : Festival des solutions écologiques

alimentation festival festival des solutions écologiques region bourgogne franche-comte

Publié le 12 janvier à 09h12 par Elodie Retrouvey
