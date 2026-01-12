Festival des solutions écologiques : dépôt des dossiers de candidatures jusqu’au 27 février 2026

La Région Bourgogne-Franche-Comté invite les personnes et associations agissant en faveur de l’alimentation locale et durable à présenter leurs initiatives avant le 27 février 2026 en déposant leur candidature en ligne.

Avec le festival des solutions écologiques, la Région a souhaité proposer en 2020, une initiative citoyenne destinée à informer et débattre de la transition écologique.

Depuis son lancement, la Région rappelle que le festival a déjà valorisé plus de 528 actions et que 50 000 visiteurs ont ainsi pu découvrir de nombreuses initiatives locales. Face à ce succès, elle invite les candidats à prendre part à une 4e édition.

Le festival aura lieu du 14 au 20 septembre 2026 dans toute la Bourgogne-Franhce-Comté et est ouvert à tous les habitants de Bourgogne du territoire qui souhaitent devenir « porteur de solutions » et contribuer à l’accélération de la transition écologique.

Désireuse d’accompagner les habitantes et habitants de Bourgogne-Franche-Comté dans la réalisation de leurs projets, la Région rappelle qu’elle finance les projets jusqu’à 5.000€. L’objectif pour la Région étant de montrer "que des actions sont possibles en valorisant les actrices et les acteurs du territoire et permettre à tous de s’impliquer davantage localement, dans son territoire, selon ses moyens, ses envies, ses idées".

Les particuliers (même mineurs) ou associations, qui agissent en faveur de l'alimentation durable et locale, sont donc invités à déposer leur dossier de candidature avant le 27 février 2026.

Calendrier