Festival Détonation 2025 : le programme de ce vendredi 26 septembre

Dans la grand salle de La Rodia
- 2h30 - Malik Djoudi
- 22h30 - La Chica
- 00h30 - Eloi
- 02h00 - Lionstorm
Dans le Bal à fond
- 19h30 - The big idea
- 21h30 - Emma Politi
- 23h30 - Friedberg
- 01h30 - Knives
Dans l’Extra bal
- 20h30 - Lullahushi
- 22h30 - Really good time
- 00h30 - Yard
- 02h00 - Kick-W@r
Sur le Bezac soundystem
- 19h00 - Universal Love Warrias B2B Summit Sound
- 20h00 - Coche B2B ASSAP
- 21h30 - Feetwan B2B Zanet
- 22h30 - Outro B2B Watzky
- 00h30 - Clockwork B2B Ours N’Thawood
- 02h00 - Universal Love Warrias B2B Summit Sound
Fermeture des portes du festival à 03h30
Infos +
Il reste des places pour les journées de vendredi et samedi ! Rendez-vous sur detonation-festival.com/billetterie ou sur place.