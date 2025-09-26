Festival Détonation : La Rodia prête à vibrer pour sa 12e édition !

VIDÉO • La 12e édition du festival Détonation s’apprête à enflammer le site de La Rodia à Besançon. Ce vendredi matin, alors que les équipes s’activaient pour les derniers préparatifs, nous avons rencontré David Demange, directeur de la smac, afin de découvrir ses coups de cœur de la programmation et de revenir sur la thématique de cette année : l’Irlande.

Après avoir mis en lumière ”un peu par coïncidence” la musique congolaise en 2024, le festival a choisi cette fois de remonter vers le nord. Cinq artistes venus d’Irlande se produiront vendredi et samedi soir. Pas question cependant de tomber dans le cliché des musiques folkloriques : David Demange et le programmateur Tico ont préféré offrir un panorama plus surprenant et contemporain de la scène musicale irlandaise, comme ils l’expliquent dans notre interview vidéo.

Billetterie : encore une chance d’entrer dans la danse

Si les pass 2 jours sont désormais épuisés, il reste des billets pour chaque soirée. Les retardataires peuvent encore réserver en ligne ce vendredi jusqu’à 18h, avant que la vente ne bascule directement sur place à partir de 19h. Même principe samedi : billetterie en ligne ouverte jusqu’à 18h, puis uniquement sur le site du festival.