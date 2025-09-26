Festival Détonation : La Rodia prête à vibrer pour sa 12e édition !

Après avoir mis en lumière ”un peu par coïncidence” la musique congolaise en 2024, le festival a choisi cette fois de remonter vers le nord. Cinq artistes venus d’Irlande se produiront vendredi et samedi soir. Pas question cependant de tomber dans le cliché des musiques folkloriques : David Demange et le programmateur Tico ont préféré offrir un panorama plus surprenant et contemporain de la scène musicale irlandaise, comme ils l’expliquent dans notre interview vidéo.
Billetterie : encore une chance d’entrer dans la danse
Si les pass 2 jours sont désormais épuisés, il reste des billets pour chaque soirée. Les retardataires peuvent encore réserver en ligne ce vendredi jusqu’à 18h, avant que la vente ne bascule directement sur place à partir de 19h. Même principe samedi : billetterie en ligne ouverte jusqu’à 18h, puis uniquement sur le site du festival.
- Billetterie : detonation-festival.com